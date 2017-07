Berrator – sposób na szczupłą sylwetkę

To właśnie tutaj wkracza Berrator – nowy, skuteczny spalacz tłuszczu i pogromca nadprogramowych kalorii. Zanim obrócisz oczami i z rezygnacją zakończysz poszukiwania przyczyn swojego problemu, zapoznaj się ze składem tego rewolucyjnego suplementu diety. Zaufaj nam – nie pożałujesz.

Berrator – skuteczny, precyzyjny skład

Żaden element Berratora nie znalazł się tu przez przypadek. Ten niezawodny suplement diety składa się w zasadzie z naturalnych, prozdrowotnych ekstraktów oraz z kilku przydatnych mikroelementów i witamin (chromu, cynku, witaminy B6). Nie ma tu ani zbędnej chemii, ani niebezpiecznych dla zdrowia składników – wszystko wyważono w idealnych proporcjach, w wyniku czego powstała wybuchowa mieszanka, z którą tłuszcz nie ma najmniejszych szans. Najlepsi specjaliści przeprowadzili szereg badań i testów klinicznych, w wyniku których opracowano idealną formułę ułatwiającą żmudny proces odchudzania. Zażywając Berrator, dostarczasz swojemu organizmowi paliwo, dzięki któremu zaczyna on funkcjonować o wiele efektywniej. Jeśli zastanawiasz się, jak zrzucić ostatnie kilogramy dzielące cię od wyznaczonego celu, odpowiedzią jest właśnie ten innowacyjny suplement czerpiący z dobrodziejstw natury.



Poszczególne składniki Berratora gwarantują bezpieczne, zrównoważone, kompleksowe odchudzanie. Zrzucanie zbędnych kilogramów przebiega tutaj na trzech głównych płaszczyznach:

Suplement ogranicza uczucie głodu - wrażenie sytości zapobiega podjadaniu pomiędzy posiłkami i spożywaniu zbyt dużych porcji. Metabolizm zostaje usprawniony i przyspieszony. Po trzecie i najważniejsze – Berrator umożliwia mobilizuje tłuszcz i umożliwia jego skuteczne spalanie.



Marzysz o nienagannej sylwetce i sprawnym odchudzeniu bez restrykcyjnych diet, za to w oparciu o zbilansowany jadłospis i mądrą suplementację? Z Berratorem wkrótce dorobisz się swojej własnej odsłony zestawienia „przed” i „po”. Wystarczy odrobina cierpliwości i konsekwencji, a zażywając 1-3 kapsułki dziennie, doczekasz się imponujących efektów.

Berrator – efektywne działanie, naturalne składniki



Zobaczmy, co kryje w sobie formuła Berratora i sprawdźmy, jakie działanie wykazują poszczególne składniki. Oto, co łączy z odchudzaniem poszczególne mikroelementy i witaminy:



- Chrom – reguluje on gospodarkę glukozowo-insulinową organizmu. Dzięki niemu możliwe jest utrzymanie glukozy we krwi na odpowiednim poziomie. Co bardzo istotne, wyższe spożycie chromu wpływa na ograniczenie apetytu; między innymi dlatego Berrator chroni przed nagłymi atakami głodu.



- Witamina B6 – cenny składnik, który reguluje funkcjonowanie kilku układów w organizmie człowieka, w tym odpornościowego i nerwowego. To właśnie owa niepozorna witamina bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek, jest odpowiedzialna za redukowanie uczucia znużenia i zmęczenia, a także stymuluje metabolizm. Osoby aktywne fizycznie powinien zainteresować fakt, że witamina B6 jest gwarantem prawidłowej syntezy cysteiny, od której zależą procesy regeneracyjne i detoksykacyjne zachodzące w organizmie. W wyniku utlenienia cysteiny wytwarza się tauryna, która usprawnia transport kreatyny i zwiększa poczucie energii.



- Cynk – Berrator zawiera także symboliczną ilość cynku (zaledwie 5 mg w jednej kapsułce). Jest to o tyle istotne, że przyjmowanie cynku w zbyt dużych dawkach może utrudniać proces odchudzania, za to jego optymalne ilości potrafią przynosić oszałamiające efekty. Cynk wywiera wpływ na prawidłowy metabolizm – usprawnia pracę trzustki i wątroby, a także trawienie niemal wszystkich składników odżywczych. Ten sam mikroelement wykazuje wpływ na poprawę krążenia i redukcję złego cholesterolu.



Większość składu Berratora stanowią jednak ekstrakty roślinne, czyli wyciągi z drzew, korzeni, nasion czy owoców. Suplement czerpie więc z mocy zaklętej w samej naturze. Zobacz, które substancje są najistotniejsze dla skutecznego działania rewolucyjnych kapsułek:



- Ekstrakt z ostrokrzewu paragwajskiego – czyli z drzewa pochodzącego z dalekiej Ameryki Południowej, z którego zaparza się yerba mate. Kluczowe dla skuteczności Berratora są cenne ksantyny zawarte w tym wyciągu – kofeina, teobromina, teofilina – oraz związki fenolowe. Wymienione substancje działają termogennie, przyspieszają metabolizm oraz stymulują spalanie tłuszczu. Saponiny i polifenole blokują zaś enzymy potrzebne do hydrolizy tłuszczu. Można więc zaryzykować uproszczone stwierdzenie, że zażycie Berratora po posiłku w pewnym sensie sprawia, że staje się on mniej kaloryczny. Ponadto wyciąg z ostrokrzewu paragwajskiego wykazuje diuretyczne właściwości – takie moczopędne, oczyszczające działanie stanowi cenny oręż w walce z nadprogramowymi kilogramami.



- Ekstrakt z łodygi i korzenia dziwidła – zawiera on glukomannan, coraz popularniejszy składnik suplementów diety. Zmniejsza on poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz glukozy we krwi, a przy tym redukuje także masę ciała. Trudno wyobrazić sobie cenniejszy składnik wspierający odchudzanie. Dzięki niemu Berrator intensyfikuje efekty diety i – przy wsparciu chromu – wytwarza uczucie zaspokojenia głodu. Glukomannan opóźnia przy tym uwalnianie cukru do krwiobiegu oraz opróżnianie samej treści żołądka.



- Ekstrakt z pieprzu kajeńskiego – a w nim kapsaicyna, czyli substancja aktywna nadająca pieprzowi jego pikantność. Badania udowodniły, że składnik ten wywiera bezpośredni wpływ na przyspieszenie procesu spalania kalorii. Kapsaicyna działa odchudzająco i zapobiega otyłości w oparciu o proces termogenezy. Nasze komórki tłuszczowe dzielą się na białe (gromadzące energię) i brązowe (wytwarzające ciepło dzięki spalaniu tłuszczu); kapsaicyna stymuluje ich receptory i pomaga przekształcać białą tkankę tłuszczową w brązową, czemu towarzyszy wydzielanie ciepła.



- Ekstrakt z owoców czarnego pieprzu – z piperyną (min. 95%) w roli głównej. Piperyna polepsza trawienie i wykorzystanie pokarmu, stymuluje wydzielanie soków trawiennych i przyspiesza metabolizm – jednym słowem: wspomaga odchudzanie. Co ciekawe, wyciąg z czarnego pieprzu sprawia, że odżywki białkowe i mineralno-witaminowe są lepiej tolerowane przez przewód pokarmowy. Ten sam ekstrakt zwiększa ukrwienie owego przewodu podczas trawienia i stymuluje nasz układ odpornościowy. Piperyna jest zalecana wszędzie tam, gdzie celem jest podniesienie wydolności psycho-fizycznej lub – tak jak w naszym przypadku – odchudzanie.



- Ekstrakt z nasion gorzkiej pomarańczy – a w nim nieoceniona synefryna. Odpowiada ona za stymulację receptorów beta-3 i równoległe nasilanie dwóch procesów: lipolizy i termogenezy. Dzięki niej można zaobserwować kontrolowany wzrost energii, szybszą przemianę materii i zahamowanie nadmiernego apetytu (w tym niepożądanych napadów głodu). Ten sam wyciąg posiada również właściwości oczyszczające i detoksykacyjne.



Oprócz wymienionych składników w Berratorze odnajdziemy jeszcze kilka naturalnych ekstraktów (w tym wyciągi z kory wierzby białej, owoców liściokwiatu garbnikowego, kłącza ostryżu długiego i korzenia hortensji krzewiastej) oraz tzw. zmikronizowaną frakcję flawonoidów cytrusowych. Jak widać, suplement ten opiera swoje działanie na cennych, występujących w naturze składnikach, a także na dodatku mikroelementów i witaminy B6. Badania i testy kliniczne, podobnie jak opinie dotychczasowych użytkowników Berratora, potwierdzają jego bezpieczeństwo dla zdrowia, uniwersalność oraz skuteczność we wspomaganiu odchudzania. Jedz zdrowo, ruszaj się i łykaj perfekcyjnie dopracowane kapsułki, a już wkrótce osiągniesz efekt, o którym wcześniej mogłeś tylko pomarzyć.