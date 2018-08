Benefity w branży IT

Raport płacowy dla branży IT powstaly na podstawie badań przeprowadzanych od stycznia do maja 2018 poza danymi o wynagrodzeniach zawiera również informacje o świadczeniach dodatkowych. W badaniu uwzględniono sytuacje, w których firma oferuje swoim pracownikom benefity, niezależnie od tego czy pracownik z nich korzysta oraz takie, w których pracodawca nie finansuje benefitów, ale zapewnia lepszą ofertę niż dostępna na rynku dla klienta indywidualnego.

W raporcie znajdują się dane o 16 benefitach: praca zdalna, elastyczny czas pracy, samochód służbowy, dojazd do pracy, szkolenia zawodowe, szkolenia językowe, dopłaty do nauki, dodatkowa opieka medyczna, bony towarowe/karty przedpłacone, pożyczki preferencyjne, dopłaty do wyżywienia/stołówka firmowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowy płatny urlop, akcje pracownicze, dodatkowy program emerytalny, polisa na życie. Każde z wymienionych świadczeń dodatkowych jest oferowane w firmach informatycznych. Firmy te najczęściej (95% firm) oferują dodatkową opiekę medyczną oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a najrzadziej (1% firm) dodatkowy program emerytalny.

Świadczenia dodatkowe w branży IT

świadczenie dodatkowe procent firm dodatkowa opieka medyczna 95% zajęcia sportowo-rekreacyjne 95% szkolenia zawodowe 94% praca zdalna 90% elastyczny czas pracy 88% szkolenia językowe 86% polisa na życie 73% dopłaty do nauki 67% bony towarowe/karty przedpłacone 44% samochód służbowy 27% dopłaty do wyżywienia/stołówka firmowa 35% akcje pracownicze 12% pożyczki preferencyjne 11% dodatkowy płatny urlop 11% dojazd do pracy 2% dodatkowy program emerytalny 1%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2018

Nietypowe świadczenia dodatkowe występujące w branży IT

Wsparcie finansowe w przypadku narodzin dziecka czy z okazji ślubu nie jest zaskakujące, ale istnieją firmy w branży IT, które oferują wsparcie finansowe również w przypadku zakupu mieszkania czy obrony tytułu na uczelni wyższej. Wyjazdy integracyjne czy „wczasy pod gruszą” pojawiają się w wielu firmach, w branży IT również występują, jednak wyjazdy są organizowane w bardziej atrakcyjne miejsca (np. na egzotyczne wyspy). Stołówka firmowa i dopłaty do obiadów występują w wielu firmach, natomiast w branży IT pojawiają się dodatkowo darmowe śniadania, przekąski (np. owoce z ekologicznych upraw) i napoje (np. kilka gatunków herbat i kaw, ale też klika rodzajów mleka). W wielu firmach znajdują się siłownie czy pokoje relaksu, lecz firmy IT idą o krok dalej i dodatkowo proponują np. masaże czy zajęcia poświęcone dbaniu o kręgosłup na miejscu w biurze.

