Benefity dla pracowników w czasie pandemii

Benefit, co to jest?

Benefity pracownicze to dobrowolne świadczenia na rzecz pracownika. Pracodawca nie jest zobowiązany do ich zapewnienia. W Polsce do najbardziej popularnych benefitów należą szkolenia, karty podarunkowe, przekąski w pracy czy paczki na święta. Wszystko zależy od organizacji firmy oraz woli pracodawcy.

Praca w czasie pandemii

Obecnie, dla wielu firm nastał dość ciężki czas. Od marca szaleje pandemia koronawirusa, ze względu na co, rynek pracy musi się zmierzyć z poważnymi trudnościami. Większość firm zostało zmuszonych do pracy zdalnej. Bieżąca sytuacja jest trudna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ci pierwsi starają się uzyskać jak najmniejsze straty, a drudzy z kolei chcą pracować najefektywniej jak to możliwe. Dlatego też, wielu właścicieli firm wprowadza dodatkowe benefity dla swoich pracowników. Bez wątpienia korzystają na tym pracownicy, jak również pracodawcy. Prowadzi to do ogólnego zadowolenia oraz poprawy stosunków w firmie.

Jakie benefity pracownicze podczas koronawirusa?

Jakich benefitów użyć, aby pomóc pracownikom w czasie pandemii? Z pewnością, to bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie zadać, by zapewnić im kompleksową pomoc. Pracodawcy muszą baczniej przyglądać się potrzebom swoich pracowników i starać się zapewnić im coraz to lepszą pomoc. A więc, co warto zmienić w funkcjonowaniu firmy i jakie benefity wdrożyć w życie?

Zdrowe, ciepłe posiłki

Jednym z lepszych sposobów na zwiększenie motywacji, a co się z tym wiąże i efektywności pracy, jest zapewnienie swoim pracownikom smacznych i ciepłych posiłków. W dobie pandemii najlepszym rozwiązaniem są wszelkie zakłady cateringowe, które dowożą jedzenie do firm. Nie trzeba się też niepotrzebnie narażać. Świetnie więc sprawdzi się tutaj aplikacja SmartLunch. Dzięki niej można szybko i bezproblemowo zamówić jedzenie do pracy. Firma oferuje wiele udogodnień, co poprawia komfort współpracy. Wystarczy, że zamówisz posiłki, a oni zajmą się resztą. Dowiozą wszystko na czas. Każde zamówienie w termicznym opakowaniu, podpisane imieniem i nazwiskiem. Ponadto, oferują łatwy sposób rozliczeń, co pomoże Ci zaoszczędzić czas. Wszyscy pracownicy posiadają indywidualne konta, na których znajduje się zestawienie pieniężne za wyodrębniony okres rozliczeniowy. Każdy zamawia co chce, według swojego gustu i upodobań smakowych. Co ważniejsze, SmartLunch działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie ma znaczenia, czy w twojej firmie jest wiele zmian i praca nocna. Z tą aplikacją to nie problem. Z nimi możesz się cieszyć profesjonalną obsługą o każdej porze dnia i nocy.

Pamiętaj, że zdrowe, wartościowe posiłki są bardzo ważne. Dzięki nim, Twoi pracownicy będą bardziej zmobilizowani do pracy oraz przedłoży się to na ich efektywność. Ponadto, w czasie pandemii warto zadbać o zdrową, zbilansowaną dietę.

Opieka zdrowotna

Bez wątpienia, ważnym aspektem, który pracodawca powinien wziąć pod uwagę ustalając benefity, są potrzeby zdrowotne pracownika. Warto zastanowić się nad pomocą zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Może to być na przykład, kompleksowa, prywatna opieka medyczna. Jednak firma, nie zawsze dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy. Wtedy można rozważyć inne benefity pracownicze. Chociażby zapewnić rozmowę ze specjalistą lub pomóc częściowo pokryć koszty leczenia. Można dodatkowo, organizować wszelkiego rodzaju konferencje online, które będą promować zdrowy tryb życia. Dodatkowo, na czas pandemii warto szczególnie skupić się na pomocy zdrowotnej pracowników. Z pewnością najbardziej narażeni są ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi oraz są na bieżąco zaznajomieni z tematem. Warto wspomóc, przede wszystkim ich zdrowie psychiczne, ale też i fizyczne. Jednak należy pamiętać o wsparciu dla każdego z pracowników. Dobrym rozwiązaniem będą nawet prywatne rozmowy z podwładnymi. Na szczęście jest to coraz częściej wybierana opcja benefitów.

Dostęp do domowych rozrywek

Dobrym pomysłem będzie zatroszczenie się o benefity dla pracowników z zakresu rozrywki. Jak wiemy relaks także należy do potrzeb pracownika, dlatego też, sprawdzi się tutaj możliwość dostępu do nich w domu. Co możemy zaliczyć do takiego rodzaju rozrywki?

Pomoc w dostępie do wszelkiego rodzaju stron z filmami oraz serialami.

Udostępnienie ciekawych książek.

Wideokonferencje poruszające ciekawe tematy. Dodatkowo pomaga w integracji pracowników.

Dostęp do muzyki.

Ułatwienia w zakupach online.

Dostęp do gier komputerowych.

Takie benefity pracownicze z pewnością świetnie zaspokoją wszelkie potrzeby pracownika z zakresu rozrywki. Co więcej będzie on rozluźniony i bardziej przygotowany do efektywnej pracy.

Bony i karty podarunkowe

Kolejnym rodzajem benefitów są wszelkie karty podarunkowe i bony. Mogą to być kupony do sklepów z książkami lub asortymentem do rozrywki domowej. Jeżeli pracownicy wybiorą literaturę fachową, może to przysłużyć się Twojej firmie. Świetnie sprawdzą się też karnety na siłownię i do parków rozrywki.

Co dla rodziców?

Ustalając benefity pracownicze, szczególną uwagą należy objąć rodziców korzystających z pracy zdalnej. Muszą oni poświęcić dużo więcej atencji swoim dzieciom, które przebywają cały czas w domu. Dobry benefit w tym wypadku będzie jak najbardziej wskazany. Świetnie sprawdzą się tutaj wszelkie pomoce dla najmłodszych. Może to być dostęp do bajek lub udostępnienie ciekawych animacji integracyjnych. Dodatkowo, można im zapewnić pomoce materialne, chociażby zabawki czy książeczki. Ponadto trzeba pamiętać o wyrozumiałości.

Doceń swoich pracowników

Benefity dla pracowników to nie tylko pomoc przedmiotowa, namacalna, ale także wsparcie duchowe. Ważne jest, aby motywować swoich pracowników. Doceniać ich starania. Pracodawca powinien jasno pokazać jak bardzo pracownicy są ważni dla firmy. Takie benefity zwiększą pewność siebie oraz dadzą motywację do pracy.

Wybór odpowiednich benefitów

Dobór odpowiednich benefitów może okazać się sporym problemem. Trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów. Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie są zainteresowania pracowników. Ważne jest, aby nasza propozycja odpowiadała na ich potrzeby. Przykładowo, po co komuś bon na siłownię, skoro nigdy z niej nie korzysta. Co więcej, należy zwrócić uwagę na tryb i rodzaj pracy. Benefit spełni swoje zadanie, tylko wówczas gdy będzie odpowiednio dobrany.

Jak możemy wywnioskować, benefity stanowią ważny aspekt dla firmy. Kluczowe jest, aby pracodawcy spełniali ogół potrzeb swoich pracowników. Rodzajów benefitów jest multum. Warto je stosować w pracy, gdyż dzięki temu możemy znacznie poprawić jej efektywność przy czym zyskamy ogólne zadowolenie pracowników. Pamiętajmy też o odpowiednim dobraniu benefitów, dla każdego pracownika.