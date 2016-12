Będzie specjalny sąd od praw autorskich? Sejm odpycha media. Przegląd (e)prawny 16.12.2016

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Sejm odpycha media

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaproponował, by każda redakcja mogła mieć tylko dwóch korespondentów pracujących w Sejmie na zmiany. Galeria będzie dostępna tylko dla akredytowanych korespondentów, ale „bez możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu”. Transmisję obraz ma zapewniać Sejm. Do nagrywania polityków miałaby być wyznaczona specjalna strefa i studio „do rozmów z politykami na siedząco”.

- Konstytucja gwarantuje obywatelom dostęp do informacji publicznej, w tym dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu – przypomniał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w czasie briefingu dziennikarskiego w sprawie zmian, jakie władze Sejmu chcą wprowadzić w parlamencie. RPO przygotowuje wystąpienie w tej sprawie.

Reforma edukacji - Sejm przyjął ustawy

Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustrój szkolny. Odbyło się to w nocy, a minister edukacji nawet nie wysłuchała całej dyskusji. Wśród poprawek zgłoszonych przez posłów i przyjętych w głosowaniu znalazła się m.in. poprawka dotyczącą możliwości przeniesienia uczniów z jednej szkoły podstawowej do drugiej jeśli w wyniku zmiany sieci szkół zmienią się obwody dotychczasowych szkół.

Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018. Podstawa programowa nie jest jeszcze opracowana, a jej projekt został wielokrotnie negatywnie oceniony przez ekspertów.

Zobacz także: Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce wystąpień ma charakter „przedstawień” w sensie dramaturgicznym, gdzie aktor (w tym wypadku polityk) dobiera tak środki wyrazu, by zaprezentować określoną wizję rzeczywistości.*

Ustawy podpisane przez Prezydenta

9 grudnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzi ona tzw. podstawowe rachunki płatnicze w celu "ubankowienia" społeczeństwa. Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego i związanych z nim usług pozwoli konsumentom na wykonanie podstawowych transakcji płatniczych, takich jak otrzymywanie wpłat z różnego tytułu (np. wynagrodzenia), opłacanie rachunków oraz nabywanie towarów i usług, w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej, z wyłączeniem kart kredytowych.

Tego samego dnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa wejście w życie ustaw związanych z systemem CEPIK 2.0.

Sąd ochrony własności intelektualnej?

Jak donosi Gazeta Prawna, Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć sąd ochrony własności intelektualnej, który miałyby się zajmować sprawami z zakresu własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji. W sądzie mieliby orzekać wyspecjalizowani w takich sprawach sędziowie. Resort analizuje "możliwości i zasadność tworzenia wyspecjalizowanych jednostek", które zajmowałyby się "sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych".

Przedsiębiorco? Zapoznaj się z ADR!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował porady dla przedsiębiorców związane w wprowadzaniem pozasądowego rozstrzygania sporów. Będą nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców związane z nową, pozasądową formą rozstrzygania sporów z konsumentami. Będzie to dotyczyło także sklepów internetowych. Przepisy wejdą w życie 10 stycznia.

Ktoś chce popsuć Ministerstwo Cyfryzacji?

Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak mogą marzyć o przejęciu kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji, co mogłoby prowadzić do rozwiązania tego resortu. O sprawie pisze Forsal.pl.

Poprzednie rządy miały problem z dookreśleniem roli tego ministerstwa. Obecnie koncepcja jest bardziej przejrzysta, ale MON podobno czuje się dotknięty tym, że nie gra pierwszych skrzypiec przy kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Wyrok SOKiK ws. Asseco (sygn. VI ACa 1144/15)

Wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2013 r. nakładającej na spółkę Asseco Business Solutions karę finansową w wysokości ponad 373 tys. zł. UOKiK zarzucił spółce zawarcie porozumienia z dealerami oprogramowania komputerowego polegające na ustalaniu cen jego odsprzedaży. W listopadzie 2016 r. Sąd Apelacyjny uchylił w całości decyzję Prezesa UOKiK. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że apelacja powoda zasługuje na uwzględnienie, gdyż budzą zastrzeżenia ustalenia UOKiK, dotyczące ustalenia rynku właściwego w sprawie.

Co z e-prywatnością w UE?

Fundacja Pantoptykon opublikowała ciekawe podsumowanie na temat planowych zmian w dyrektywie o e-prywatności. Zdaniem fundacji jeśli projekt Komisji oprze się kampanii firm żyjących z reklamy internetowej i zostanie przyjęty, po wejściu w życie nowego rozporządzenia o e-prywatności "obudzimy się w lepszym Internecie".

Projektowane rozporządzenie jasno stwierdza, że końcowe urządzenie, za pomocą którego podłączamy się do sieci i komunikujemy ze światem, to sfera naszej prywatności i jako taka powinna podlegać ochronie przed niechcianym przez nas śledzeniem, bez względu na technologię, jaka jest do tego wykorzystywana (skrypty śledzące, wtyczki, ukryte identyfikatory, ciasteczka etc.).

Trybunał inwestycyjny Kanada-UE. Co dalej?

We wtorek i środę Komisja Europejska i rząd Kanady wspólnie gościły w Genewie przedstawicieli rządów z całego świata, zgromadzonych w celu przeprowadzenia wstępnych rozmów na temat wielostronnego trybunału inwestycyjnego. Jest to pierwsze spotkanie na szczeblu rządowym w sprawie inicjatywy, którą Komisja po raz pierwszy przedstawiła w maju 2015 r.

Ostatecznym celem jest utworzenie jednego, stałego organu, który będzie orzekał w sporach inwestycyjnych. Teoretycznie będzie to odejście od funkcjonującego na zasadzie ad hoc systemu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, do którego odwołuje się obecnie około 3 200 obowiązujących aktualnie umów inwestycyjnych. Do nowego systemu odnosi się m.in. umowa CETA (por. Szminka na świni, czyli ocena "reformy ISDS" w świetle TTIP i CETA).

Stanowisko polski w sprawie roamingu

12 grudnia na posiedzeniu Komitetu Łączności Elektronicznej (COCOM) w Brukseli odbyło się głosowanie nad aktem wprowadzającym zasady tzw. polityki uczciwego korzystania oraz mechanizmu zrównoważonego rozwoju (sustainability). Polska wstrzymała się od głosu. Stoi na stanowisku, że regulacja jest potrzebna, ale wymaga jeszcze dopracowania. Podobnego zdania jest również osiem innych dużych krajów, które podobnie jak Polska wstrzymały się od głosu.

W sumie 16 państw nie poparło dokumentu, który przedłożyła Komisja Europejska. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji w przypadku braku pozytywnej bądź negatywnej opinii Komitetu może ona, ale nie musi pracować dalej nad dokumentem w zaproponowanym kształcie. KE planuje, że do 15 grudnia zakończy wewnętrzne procedury i przyjmie akt wykonawczy.

USA: Nowy antypiracki plan

Rząd Stanów Zjednoczonych opublikował nowy wspólny plan na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej. Podkreśla on znaczenie podejście "follow the money", które zakłada m.in. utrudnianie zamieszczania reklam na stronach pirackich. Wspomina także o modyfikowaniu wyników wyszukiwania i wpływaniu na social media. O sprawie pisze TorrentFreak.

Zobacz także: Znaki towarowe, Wielkie zmiany w Polsce i w Unii W opracowaniu m.in.: Zmiana opłat za ochronę, Taniej za przedłużenie, Jak będzie przebiegać postępowanie przed Urzędem Patentowym, Kiedy wygasa znak towarowy.*

Kształt batonika znakiem towarowym?

EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „ Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy. Tak orzekł Sąd UE (sprawa T-112/13).

W 2006 r. EUIPO dopuściło ten znak do rejestracji dla następujących towarów: „cukierki, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta, gofry”. W 2007 r. Cadbury Schweppes (obecnie Mondelez UK Holdings & Services) wniosła do EUIPO o unieważnienie tej rejestracji. W 2012 r. EUIPO oddaliło ten wniosek, stwierdzając, że należący do Nestlé znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używa nia go w Unii. Mondelez wystąpiła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzeni e nieważności decyzji EUIPO. Sąd orzekł, że żaden z dowodów uwzględnionych przez EUIPO nie wykazuje używania znaku towarowego dla pieczywa, wyrobów cukierniczych, ciast i gofrów.

KickassTorrents wróciła

Wiele było szumu gdy zamknięto KickassTorrents. Teraz wyszukiwarka torrentów znów działa, chcąc nie chcąc dowodząc jak trudno jest naprawdę zamknąć tego typu serwisy.