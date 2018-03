Beacony w szpitalach

Asset Tracking, czyli śledzenie zasobów czy zarządzanie aktywami jest dla wielu podmiotów - takich jak np. szpitale, gdzie mamy do czynienia z rozproszoną strukturą - kluczową sprawą. Sprzęt wykorzystywany w szpitalach z reguły posiada wysoką wartość, a dodatkowo jest wykorzystywany w wielu miejscach - wędruje pomiędzy piętrami i oddziałami. Są to m.in. urządzenia do dializ, pompy, ultrasonografy, monitory pracy serca, łóżka i wózki inwalidzkie. Często czas dostarczenia sprzętu jest bardzo ważny albo krytyczny. Jego szybkie zlokalizowanie jest niezmiernie ważne, gdyż pracownicy szpitali na poszukiwaniu sprzętu niestety często spędzają znaczną część dnia pracy. Co istotne okazuje się, że 10-20% sprzętu znika w ciągu roku ze szpitala (kradzieże, omyłkowe przekazanie sprzętu innej placówce). Wszystko to powoduje ogromne straty finansowe, organizacyjne, a co najważniejsze zmniejsza skuteczność leczenia i diagnozowania przez placówkę.

Dlatego też szpitale coraz częściej stosują tzw. Asset Tracking, czyli systemowe monitorowanie i zarządzanie sprzętem (zasobami). Jednym z tradycyjnych sposobów realizacji Asset Trackingu jest technologia RFID. Polega ona na tym, że sprzęt znakuje się znacznikami (kodami kreskowymi), a w szpitalu są odpowiednie bramki i punkty kontrolne RFID, które w niewielkiej odległości odczytują znacznik i dzięki temu identyfikują sprzęt.

W nowoczesnym Asset Trackingu mamy do dyspozycji technologię beaconów. Beacony to małe urządzenia zawierające moduł Bluetooth Low Energy, który pozwala na długą pracę na zasilaniu bateryjnym - nawet do 4 lat. Beacony wysyłają sygnałem radiowym swój unikalny identyfikator, który odbierany jest przez smartfony i inne urządzenia z interfejsem Bluetooth. Same beacony nie wystarczą do realizacji Asset Trackingu, ponieważ konieczny jest ekosystem urządzeń, które będą odbierały sygnał Bluetooth oraz oprogramowania do zbierania i prezentowania danych o położeniu urządzeń. W pracującym już rozwiązaniu dane o położeniu znaczników zbierane są przez urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do sieci LAN - WiFi access points (AP) wyposażone w odbiorniki Bluetooth. Punkty dostępowe monitorują wszystkie oznaczone urządzenia. Lokalizacja urządzeń ustalana jest na bazie odległości od punktów dostępowych AP z dokładnością do kilku metrów. Taka kombinacja pozwala łatwo zlokalizować zasoby, a jednocześnie uzyskać większą wartość z istniejącej sieci bezprzewodowej.

Urządzenia zapisane w bazie danych mogą być opatrzone zdjęciem i innymi parametrami oraz mogą zostać przypisane do dowolnie skonfigurowanych kategorii. Daje to możliwość śledzenia lub wyszukiwania odpowiednich grup urządzeń np. wózki inwalidzkie. Wszystkie informacje są zapisane w chmurze, co gwarantuje niezawodność i dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Źródło: Aruba Networks