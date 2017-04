Bardzo czarny pendrive, nowa karta graficzna, kamera 4K. Przegląd #sprzęt

ADATA uzupełnia swoją ofertę akcesoriów z certyfikatem MFi dla urządzeń Apple o pendrive AI920 w kolorze Jet Black - dodatek do iPhone'a 7 w tym samym odcieniu. Zastosowana farba jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie (odporność na zarysowania 2H) oraz na wodę i kurz (źródło: materiał prasowy ADATA).

Sony rozszerza możliwości HDR (High Dynamic Range — duży zakres dynamiki) wielu swoich produktów profesjonalnych. Nowe wersje oprogramowania użytkownicy systemów kamerowych do transmisji na żywo, serwerów, monitorów i kamkorderów uzyskają możliwość transmisji na żywo w jakości HD HDR (źródło: materiał prasowy Sony).

Dla fanów wieszania telewizorów na ścianach marka ART przygotowała nowy uchwyt ART AR-75 - pozwoli on zamontować większość płaskich odbiorników TV (do 65 cal przekątnej) w odległości 5,5 cem od ściany. Uchwyt posiada blokadę zabezpieczającą telewizor przed zsunięciem. Maksymalna waga wieszanego telewizora to 50 kg (źródło: materiał prasowy ART).

Karta graficzna Strix GeForce® GTX 1080 Ti, przygotowana do obsługi VR, to najnowsze dzieło ASUS i Republic of Gamers. Najnowszy procesor graficzny (GPU) NVIDIA® GeForce GTX 1080 Ti zapewnia o 35% większą wydajność niż GeForce GTX 1080. Unikatowa technologia Auto-Extreme z komponentami Super Alloy Power II zapewnia najwyższą jakość i niezawodność działania (źródło: materiał prasowy ASUS).

Debiutująca na rynku kamera Samsung Gear 360 wspiera rozdzielczość 4K w video oraz fotografiach i adresowana jest do fanów VR i treści 360 stopni. Gear 360 cechuje się lekką i mobilną konstrukcję, wyposażona jest w światłoczułe matryce 8,4 MP oraz jasne obiektywy o ogniskowej F2.2 typu „fisheye”. Umożliwia też łatwe udostępnianie, przeglądanie i edytowanie treści (źródło: materiał prasowy Samsung).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.