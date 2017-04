Bardziej uniwersalne drukarki 3D. Walkman dla sportowców. Monitory i laptopy. Przegląd #sprzęt

Urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C458, C558 i C658 otrzymały w ostatnich niezależnych testach DataMaster Labs maksymalną liczbę 5 gwiazdek (mają np. najszybszy w swojej klasie podajnik). DataMaster Labs wykonuje niezależne testy laboratoryjne urządzeń biurowych i maszyn do druku oraz oprogramowania w 6 kategoriach: wydajność, jakość, prostota obsługi, elastyczność, funkcje oraz ochrona środowiska (źródło: materiał prasowy Konica Minolta).

Polska marka Kruger&Matz zaprezentowała trzy nowe laptopy z serii Explore PRO: 1410, 1510 i 1511, wyposażone w ekran FullHD z matową matrycą, podświetlaną klawiaturę i podzespoły zapewniające dużą wydajność i komfortową obsługę. Modele różnią się przekątną ekranu. Explore PRO 1510 i 1511 wyposażone zostały w ekran 15,6”, a 1410 – w 14” (źródło: materiał prasowy Kruger&Matz).

Firma Zortrax zaktualizowała oprogramowanie Z-Suite, dzięki czemu na drukarkach 3D Zortrax M200 i M300 można korzystać z profili zewnętrznych materiałów do druku. Jest to nowość w stosunku do wcześniejszego ograniczenia materiałów do oryginalnych, dostarczonych przez firmę (źródło: materiał prasowy Zortrax).

Wspólna promocja LG i Netflix daje osobom, które kupiły telewizor z nowej linii na 2017 rok (LG OLED TV 4K, LG Super UHD TV lub modeli LG UHD TV z serii UJ750) bezpłatny 3 miesięczny dostęp do serwisu Netflix w pakiecie Premium (źródło: materiał prasowy LG).

Wodoodporny odtwarzacz Walkman® z serii WS620, wykorzystujący technologię Bluetooth® Wireless, umożliwia słuchanie muzyki podczas pływania czy wspinaczek górskich. Urządzenie może pracować w temperaturze od –5 do 45oC, a obudowa o stopniu ochrony IPX6 jest odporna na przedostawanie się pyłu i przenikanie wody (do 30 min. na głębokości do 2 m - pod wodą nie działa Bluteooth i konieczne są specjalne słuchawki). Technologia „Dźwięki otoczenia” pozwala w razie potrzeby słyszeć dźwięki z zewnątrz, co poprawia bezpieczeństwo (źródło: materiał prasowy Sony).

Dzięki współpracy firmy AOC i Studia F. A. Porsche w czerwcu na rynek trafią dwa monitory o atrakcyjnym wzornictwie: PDS241 oraz PDS271. Monitory wykorzystują technologie Low Blue Light (ograniczenie szkodliwego niebieskiego światła) oraz Flicker-Free (mniejsze migotanie ekranu). Grubość obudowy wynosi 5,2 mm, a całość bazuje na bezramkowym projekcie i metalowej stopie, z której wychodzą przewody sygnałowe i zasilające monitor (źródło: materiał prasowy AOC).



