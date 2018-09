Banki lepiej radzą sobie z cyberprzestępczością, jednak nadal potrzebują innowacji w zakresie sieciowego bezpieczeństwa

Raport State of Cyber Resilience 2018 firmy Accenture, pokazuje wyraźnie, że w tym roku cyberprzestępcom tylko w 19% przypadkach udało się pokonać bankowe zabezpieczenia. W 2017 r. udane cyberataki na agentów ubezpieczeniowych prowadziły w 30% przypadkach do wycieków danych, a w tym roku do 22%. Według raportu 81% banków i agentów transferowych jest przekonanych, że są w stanie zachować ciągłość działania w razie potencjalnego cyberataku.

Ten swoisty samozachwyt nad odpornością cybernetyczną jest jednak zdaniem analityków przedwczesny. Wraz z wdrożeniami technologii AI, blockchain czy IoT w bankach, przybywa również nowych metod ataków na firmowe zabezpieczenia. Wiele instytucji finansowych nie podejmuje jednak działań prewencyjnych i obecna dobra passa może szybko się skończyć. W raporcie podano, że tylko 30% globalnych banków i agentów transferowych zamierza znacząco zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo w ciągu najbliższych 3 lat. Jednocześnie rynek finansowy musi zdać sobie sprawę, że przed innowacjami nie ma ucieczki. Szczególnie na rynkach, gdzie konkurencja nie śpi.

W wielu przedsiębiorstwach to pracownicy nadal pozostają najsłabszym ogniwem firmowego bezpieczeństwa. Ataki typu phishing nadal czynią z niego nieświadomą ofiarę i jednocześnie przyczynę wycieku danych. Według analiz firmy Trend Micro, w tym roku straty z tytułu naruszenia firmowych systemów poczty elektronicznej mogą przekroczyć nawet 9 mld dol. w skali globalnej. W Europie i Polsce statystyki te również nie nastrajają optymistycznie. Według raportu F-Secure, w ostatnim roku na same polskie firmy przeprowadzono ok. 6 mln cyberataków. Nic więc dziwnego, że instytucje finansowe testują i inwestują w nowe rozwiązania, których celem jest zminimalizowanie ryzyka ataków.

Źródło: inPlus Media