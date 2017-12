Bańka, nie bańka? Bitcoin przekracza kolejne pułapy

Kurs Bitcoina znów skoczył. Ostatnie informacje mówią o osiągnięciu rekordu ponad 19 tys. dolarów, szybkim spadku do ok. 15 tys. dolarów i chwilowym ustabilizowaniu na pułapie ok. 16 tys. dolarów (informacje za WorldCoinIndex).

Kursowi najpopularniejszej kryptowaluty nie zaszkodziły ani kradzież danych ze słoweńskiej platformy wymiany kryptowalut NiceHash (skradziono 4,7 tys .bitcoinów), ani negatywne apele Futures Industry Association (by nie tworzyć kontraktów futures dla bitcoina), ani wycofanie platformy dla graczy Steam z obsługi bitcoina.

Popularność bitcoina rośnie, transakcji przybywa (wczoraj platforma Coinbase momentami odmawiała posłuszeństwa), pojawiają się prognozy dotyczące wzrostu do 20 tys. dolarów. I oczywiście nie milknie dyskusja o bezpieczeństwie samej kryptowaluty i o nadmuchanym charakterze jej nagłej popularności.



Zobacz, co piszą i jak analizują sprawę inne portale: TechCrunch, CNBC, Business Insider, money.pl, Puls Biznesu, Benchmark,