Bank i Politechnika w jednej drużynie. Wspólnie wykształcą specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej wystartował przedmiot „Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa”. Podczas wykładów i warsztatów eksperci PKO Banku Polskiego, którzy na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem i walczą z zagrożeniami w sieci, będą dzielić się swoją praktyczną wiedzą ze studentami.

Nowy przedmiot to odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy. Według najnowszych szacunków do 2021 roku ma zabraknąć ok. 3,5 mln specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Dynamicznie rozwijający się polski rynek bankowy i IT również stoi przed wyzwaniem niedoboru ekspertów. Dlatego twórcy programu zajęć stawiają przede wszystkim na wiedzę praktyczną, a w szczególności na to, jak reagować na zagrożenia, jak je monitorować i tworzyć bezpieczne rozwiązania.



W pierwszym semestrze przewidziano 15 miejsc dla studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak monitorowanie infrastruktury firmowej, wykrywanie zagrożeń, analiza złośliwego oprogramowania czy przeprowadzanie testów penetracyjnych oprogramowania. W ramach symulacji bezpieczeństwa firmy studenci dostaną pod swoją opiekę wirtualną firmę.

W trakcie warsztatów i symulacji będą w grupach ćwiczyć znajdowanie podatności w aplikacjach oraz wykrywanie i odpieranie ataków.

Źródło: PKO Bank Polski