Balustrady – rodzaje i charakterystyka

Balustrady pełne

Balustrada pełna jest ścianą, który w pewnym stopniu przysłania bieg schodów. Zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa i świetnie nadaje się do domu, w którym są dzieci. Na taką konstrukcję nie będą one w stanie się wdrapać, co obniża możliwość upadku z dużej wysokości. Świetnym pomysłem jest zamontowanie w balustradzie przewodów na piętro i podświetlenia schodów. Jest to zarówno funkcjonalne, jak i dekoracyjne rozwiązanie. W schodach żelbetowych, balustrada może być wykonana z bloczków lub cegieł, a w innym rodzaju schodów – płyt gipsowych albo szklanych. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale balustrada ma wiele możliwości dekoracyjnych. Rodzaj materiału, z którego jest wykonana ma ogromny wpływ na jej wygląd, co odbija się na charakterze całego pomieszczenia. Bardzo ważny jest nie tylko wygląd samej konstrukcji, ale również dodatków. Uchwyty do balustrad mogą być wykonane z drewna lub metalu.

Balustrada kurtynowa i ażurowa

Balustrada kurtynowa, w przeciwieństwie do pełnej, nie przesłania całego biegu schodów. Konstrukcja sięga nieco ponad poziom biegu schodów i poniżej poziomu poręczy. Wypełnienie balustrady mogą stanowić tafle szklane lub plastikowe. Mocuje się je do boku schodów albo do uchwytów między stopniami. W przypadku balustrady ażurowej najważniejsze są słupki. Profile wykorzystane w konstrukcji mogą mieć dowolny kształt. Zazwyczaj wykonuje się je s metalu, drewna, plastiku lub szkła. Całą konstrukcja ustabilizowana jest przez poręcz. Słupki ustawia się poziomu lub pionowo. Jeśli w domu mieszkają dzieci, to odległość między pionowymi tralkami nie może być większa niż 12 cm.

Materiał na balustrady

Balustrady powinny być wykonane z jednego materiału. Najczęściej wykorzystuje się drewno i metal. Trzeba jednak wiedzieć, że połączenie kilku rodzajów materiałów nierzadko daje ciekawe efekty wizualne. Stalowe konstrukcje wypełnione drewnem lub szkłem są bardzo estetyczne i bezpieczne. Drewniane schody warto uzupełnić drewnianymi poręczami i tralkami z tego samego materiału. Interesująco wyglądają balustrady z giętego drewna. Trzeba jednak pamiętać, że cała konstrukcja musi pasować do aranżacji wnętrza. Jeśli urządziliśmy pomieszczenie w prostym, nowoczesnym stylu, najlepiej zdecydować się na balustrady ze szkła i metalu. Drewno pasuje do przestrzeni o tradycyjnym charakterze. Co ciekawe, na rynku dostępnych jest wiele gotowych konstrukcji balustrad, które można zamontować samodzielnie. Jeśli jednak zależy nam na oryginalnych schodach i balustradach, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która stworzy konstrukcję na wymiar.