BallSquad zwycięzcą programu akceleracyjnego Mazovian Startup

BallSquad to system SaaS dla placówek do zarządzania ich obiektami sportowymi oraz aplikacja All-in-One dla pasjonatów sportu działająca jako marketplace pomiędzy właścicielami obiektów sportowych i pasjonatami sportu. Aplikacja daje użytkownikom możliwość wyszukiwania i rezerwacji online obiektów sportowych oraz tworzenia wydarzeń w prosty sposób. Zarządcy publicznych obiektów sportowych (szkół, uniwersytetów, orlików) mogą, za pośrednictwem aplikacji, przejść z papierowych metod rezerwacji na system online. Jednocześnie prezentują swoją ofertę dostępności boisk, hal i sal gimnastycznych szerszej publiczności online.

Od maja 2018 roku aplikacja działa na terenie Warszawy. Dla startupu kolejnym wyzwaniem będzie nawiązanie współpracy z placówkami publicznymi poza Warszawą, w czym pomocne będzie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, organizatora programu akceleracyjnego Mazovian Startup. W swoich planach startup ma również ułatwianie uprawiania sportu ludziom na terenie całego kraju.

Pomysłodawcami aplikacji są Dorota Caban i Walid Barsali, były zawodowy koszykarz, którzy mieszkając w różnych miastach Polski zawsze spotykali się z tymi samymi problemami. Jak znaleźć odpowiednie miejsce do gry, aby cieszyć się swoją pasją i jak spotkać innych entuzjastów sportu? W trakcie rozeznania rynku okazało się, że głównym problemem nie jest brak boisk do gry czy wolnych godzin do ich rezerwacji, lecz brak jednego narzędzia, które dostarczyłoby szczegółowe informacje o obiektach w okolicy i umożliwiło szybką rezerwację online.

Po 6-miesięcznym procesie akceleracji w ramach programu Mazovian Startup twórcy aplikacji wygrali główną nagrodę o wysokości 20 tys. zł na dalszy rozwój firmy. W trakcie trwania akceleracji BallSquad otrzymał też wsparcie prawne pro bono w ramach programu HL BaSE Training od kancelarii Hogan Lovells, co znacząco przełożyło się na rozwój firmy i podjęcie współpracy z jednostkami publicznymi. O wygranej projektu zdecydowała komisja konkursowa, w której składzie znaleźli się: Aleksandra Szwed - zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Adrian Migoń - prezes Fundacji „Inkubator Technologiczny” i Youth Business Poland, Sławomir Kochan - dyrektor Sprzedaży Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej z Citi Handlowy, Piotr Chmielewski - dyrektor ds. rozwoju z ROHLIG SUUS Logistics SA, Beata Cichocka-Tylman - dyrektor ds. Innowacji i B+R z PwC oraz Paweł Maj - dyrektor inwestycyjny z bValue VC.

Wyróżnienie otrzymał też projekt Transformacji Dietetycznej autorstwa Ewy Czaplińskiej, której w ciągu 4 miesięcy udało się stworzyć i rozwinąć automatyczny kurs online pomagający Paniom zadbać o odpowiednią dietę, schudnąć i czuć się lepiej. 10-tygodniowy program Transformacji Dietetycznej Online miał już dwie edycje, a wszystkie Panie biorące udział w kursach odnotowały spadek wagi i lepsze samopoczucie.

Inni finaliści biorący udział w akceleracji to Airror, Business Skills Academy, Food Waste, Vegi, Wood Workshop. Każda z firm biorących udział w akceleracji odnotowała zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, nawiązanie nowych relacji biznesowych, jak i lepsze dopasowanie produktów i usług do klientów. 100 % uczestników programu określiło też, że udział w akceleracji przyczynił się do rozwoju ich firmy i poleciliby innym startupom wzięcie w nim udziału.

Źródło: Youth Business Poland