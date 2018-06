Bakterie i druk 3D, czyli o innowacjach w budowaniu z betonu

Według prognoz publikowanych przez Stowarzyszenie Producentów Cementu sprzedaż tego materiału budowlanego w Polsce w 2018 r. sięgnie 18 mln ton. Taka ilość cementu pozwala na produkcję ok. 54 mln m3 betonu, który stanie się budulcem domów, biur, mostów, dróg, tuneli, infrastruktury drogowej i innych konstrukcji.

Druk 3D i bakterie

Już dzisiaj w technologii betonu obecne są nowe technologie takie jak druk 3D, które rysują nowe oblicze budownictwa betonowego. Rozwiązanie to zmienia aktualne modele produkcji i działań w różnych sektorach, m.in. w medycynie i motoryzacji. Prace i badania w zakresie wykorzystania betonowego drukowania 3D prowadzone są od 2010 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że w kontekście betonu funkcjonowanie „innowacyjnej technologii” oparte jest na narzędziach w ramach obecnych rozwiązań przybierających dwie formy - pompy do betonu (mobilne wielkoformatowe i stacjonarne małoformatowe) oraz zastąpienie metody odlewniczej. Analitycy Research and Markets oszacowali, że globalny rynek druku 3D z betonu wzrośnie o 12,7% w latach 2017-2021. Według danych najistotniejszymi czynnikami motywującymi rozwój jest możliwość optymalizacji czasu i kosztów.

Analizy pokazują, że obecnie rolę lidera w wykorzystaniu i rozwijaniu tego rozwiązania pełni Azja. Z ciekawych przykładów warto wspomnieć, że już w 2014 r. w Chinach „wydrukowano” całe osiedle domów jednorodzinnych z betonu, a dla przykładu bliżej w Europie w ub.r. otwarto most pieszo-rowerowy w Holandii wykonany w tej technologii. Inne ciekawe rozwiązania to wykorzystanie dronów zastępujących ludzi w procesie murowania.

Badania toczą się również w dość zaskakującym temacie wykorzystania żyjących bakterii do zapewnienia betonowi funkcji autonaprawy.

Odpowiedź na potrzeby energooszczędności

To co powoduje, że możemy mówić o swoistym powrocie w budownictwie mody na beton to nie tylko nowe technologie pozwalające na szybkie realizowanie ciekawych projektów, ale również właściwości samego materiału. Jego masa termiczna to klucz do energooszczędności i wyzwań ograniczania emisyjności, które stawia przed budynkami Unia Europejska. W skrócie budynki betonowe zapewniają, że wewnątrz jest cieplej zimą i chłodniej latem. Konkretnie zapewnia to np. 15% niższe zużycie energii na ogrzewanie zimą i do 6 stopni niższą temperaturę latem. Co ciekawe na tym polu jest również miejsce na innowacje. W technologii betonowej można zastosować również stropy i ściany termoaktywne zapewniające możliwość efektywnego ogrzewania i chłodzenia dzięki odpowiedniemu systemowi kanałów.

Źródło: SPC