Aż 40% krajowych firm zetknęło się ze zjawiskiem cyberprzestępczości

W 2018 r. liczba cyberataków drastycznie wzrosła. Tylko w drugim kwartale skutki działań cyberprzestępców dotknęły 765 mln osób, co jasno pokazuje jak wielki jest to problem dla całego świata. Również dla polskich firm i pracowników. Internetowe włamania, kradzieże danych i tożsamości, blokowanie systemów IT – to dziś realne zagrożenia. Dotychczasowe przekonanie, że nasze przedsiębiorstwa nie są przedmiotem zainteresowania cyberprzestępców zostały brutalnie zweryfikowane stratami wynikającymi choćby z ataków ransomware, które skutecznie zablokowały dane wielu polskich firm w 2018 roku.



Zgodnie z danymi z raportu Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2019, niemal 40% krajowych przedsiębiorstw zetknęło się ze zjawiskiem tego typu przestępczości. Respondenci potwierdzają, że kwestia zabezpieczeń danych firmowych jest istotna, ale świadomość ta nie przekłada się niestety na realne działania. Firmy wciąż naiwnie wierzą, że incydenty różnych form naruszenia integralności danych i systemów IT ich ominą.

Niestety, katalog działań naprawczych po ataku zwykle jest ograniczony i łączy się z poważnymi stratami – finansowymi, operacyjnymi i wizerunkowymi. Koszty cyberataków w ujęciu globalnym w 2021 r. wyniosą ok. 6 bln dol. Oznacza to podwojenie poziomu notowanego w 2015 r. Wkrótce zatem koszty te będą czterokrotnie wyższe od wartości obecnego, światowego rynku e-commerce.



Tymczasem łącznie 70% respondentów biorących udział w badaniu VECTO nie umie wskazać jasnych procedur postępowania po stwierdzeniu cyberataku lub przyznaje, że takich procedur w ich firmach po prostu nie ma. Gdy pojawia się realny problem i niezbędne jest podejmowanie racjonalnych i zarazem precyzyjnych kroków ograniczających straty, pracownicy nie wiedzą, jak postępować.