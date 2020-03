Avaya udostępnia bezpłatnie do celów edukacyjnych aplikację chmurową do spotkań online i pracy zespołowej

Avaya Spaces to rozwiązanie do obsługi spotkań w chmurze i pracy zespołowej, które integruje komunikację głosową, wideo, zarządzanie zadaniami i udostępnianie dokumentów. Z rozwiązania można korzystać poprzez przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne. Avaya Spaces umożliwia użytkownikom tworzenie przestrzeni roboczych, w których mogą oni współpracować za pomocą komunikatora, wirtualnych spotkań i udostępniania treści.

Bezpłatna wersja oprogramowania Avaya Spaces umożliwia użytkownikom korzystanie z tele- i wideokonferencji nawet dla 200 uczestników, czata oraz pozwala na udostępnianie plików.

- Avaya ściśle monitoruje sytuację związaną z epidemią koronawirusa, która dotyka ludzi na całym świecie. W obecnej chwili ogromne znaczenie ma powstrzymanie choroby, co wymaga ograniczenia podróży i bezpośredniego kontaktu pomiędzy ludźmi. Jako firma technologiczna oferująca rozwiązania do komunikacji i współpracy zdecydowaliśmy się wesprzeć te działania bezpłatne udostępniając rozwiązanie Avaya Spaces wszystkim instytucjom edukacyjnym i organizacjom non-profit. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one mogły zachować ciągłość prowadzenia zajęć i zrealizować swoje cele edukacyjne pomimo zaistniałych okoliczności – powiedział Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający Avaya Polska.

Szczegóły dotyczące oferty dla instytucji edukacyjnych dostępne są na stronie Avaya.