Autonomiczny robot pomoże dostarczać przesyłki

SameDay Bot firmy FedEx to innowacyjne rozwiązanie, które ma zrewolucjonizować rynek dostaw lokalnych i pomóc sprzedawcom skutecznie sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. W celu zbadania zapotrzebowania sprzedawców na dostawy za pomocą urządzeń autonomicznych FedEx współpracuje z takimi markami, jak AutoZone, Lowe’s, Pizza Hut, Target, Walgreens i Walmart. Średnio ponad 60% klientów mieszka w promieniu około pięciu kilometrów od sklepu, co wskazuje na możliwość rozwoju dostaw na żądanie w bliskiej odległości.

Robot powstaje we współpracy z DEKA Development & Research Corp. i założycielem spółki Deanem Kamenem, twórcą licznych przełomowych technologii, do których należą mobilny wózek inwalidzki iBot™ i Segway®.

Przystosowano go do poruszania się po chodnikach i poboczach. Może poruszać się nawet po schodach. Do funkcji robota należą zaczerpnięta z iBota technologia zapewniająca bezpieczeństwo pieszego oraz zaawansowane rozwiązania, takie jak LiDAR i kamery, dzięki którym zasilany akumulatorem robot o zerowej emisji spalin może orientować się w otoczeniu. Funkcje te są połączone z algorytmami uczenia maszynowego służącymi do wykrywania i omijania przeszkód, wyboru bezpiecznej ścieżki i przestrzegania przepisów drogowych i zasad bezpieczeństwa.

Tego lata planowane są testy robota na wybranych rynkach, w tym w Memphis w stanie Tennessee.Pierwszy test przewiduje dostawy między wybranymi oddziałami FedEx Office.

Robota po raz pierwszy zaprezentowano publicznie w programie stacji NBC The Tonight Show Jimmy’ego Fallona we wtorek 26 lutego.