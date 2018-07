Automatyka domowa przyciąga coraz więcej inwestorów

System oferowany przez Fibar Group był pierwszym działającym w pełni bezprzewodowo, co zapewniło polskiemu rozwiązaniu rozgłos na całym świecie. Od 2010 r. jest stale rozwijany o nowe produkty i funkcje, co pozwala firmie cieszyć się pozycją innowatora rynku smart home i internetu rzeczy (Internet of Things – IoT). Produkty poznańskiej firmy dostępne są na ponad 100 rynkach na całym świecie. Nice to zaś międzynarodowa grupa z siedzibą we Włoszech zajmująca się automatyką domową oraz rozwiązaniami z dziedziny bezpieczeństwa dla domu.

Pozyskanie włoskiego inwestora strategicznego pozwoli poznańskiej firmie na zaoferowanie jeszcze bardziej spójnego systemu smart home klientom. Dotychczas system współpracował z automatyką do bram garażowych, rolet itp. Dzięki połączeniu sił z włoskim producentem klienci docelowo mają otrzymać bardziej zintegrowane rozwiązania. Przykładowo poprzez integrację produktów w przyszłości będzie można nadawać zdalny, automatyczny dostęp do garażu wybranym autom lokalizowanym przez GPS bądź po numerach rejestracyjnych. Dla poznaniaków transakcja oznacza również powiększoną sieć dystrybucji produktów i inwestycję w działy R&D oraz moce produkcyjne.

Źródło: Fibar Group