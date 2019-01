Automatycznie przetwarzane e-faktury - doświadczenia europejskie

E-fakturowanie od kilku lat jest upowszechniane w Europie w rozliczeniach business to government. Dzięki dyrektywie Komisji Europejskiej od 18 kwietnia br. także w Polsce administracja państwowa będzie zobowiązana do przyjmowania automatycznych rozliczeń. Rozwiązanie to jednak nadal jest opcjonalne w relacjach B2B i B2C.

W Portugalii system zdał egzamin. Przyczynił się m.in. do zmniejszenia liczby przestępstw korupcyjnych i uszczelnił VAT.

We Włoszech od 1 stycznia e-faktury muszą być wypełniane w formacie .xml i przesyłane poprzez platformę „Sistema di Interscambio” (SDI). Urzędy skarbowe korzystają z tego narzędzia przy sprawdzaniu poprawności elektronicznych rozliczeń w administracji państwowej. Od początku roku pod system podpięto także rozliczenia prywatnego biznesu. Przy wykryciu nieprawidłowości dokument jest odsyłany do nadawcy, który musi dokonać korekty.

Włoski rząd widzi w nowym systemie szansę na ratowanie krajowej ekonomii. Co roku, z powodu nieszczelności podatkowych, wycieka z budżetu ponad 200 miliardów euro, czyli około 13% PKB kraju. To więcej niż wynosi roczne finansowanie włoskiej służby zdrowia.

Włochy podchodzą do nowego rozwiązania z pewną dozą nieufności. Wprowadzanie nowej technologii zawsze budzi obawy - z jednej strony są liderzy, czyli dobrze zinformatyzowane sieci, które chętnie adaptują technologiczne nowinki i inwestują w cyfryzację, a z drugiej - całkiem sporo przedsiębiorstw, które mają duże zaległości w digitalizacji.

Podobnie jest w Polsce. Mamy mnóstwo firm, w których dokumenty handlowe wciąż przetwarza się ręcznie, co sprzyja powstawaniu błędów i nieporozumieniom pomiędzy dostawcami, a odbiorcami. Tymczasem automatyczne e-faktury to fundament bez którego trudno mówić o wykorzystaniu tych technologii i cyfrowej transformacji.

Autor: Tomasz Kuciel, prezes zarządu EDISON S.A. z konsorcjum PEF Expert - brokera rządowej Platformy Elektronicznego Fakturowania.