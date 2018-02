Automat vendingowy w firmie i zakładzie pracy, czy warto?

Paradoksalnie nie rozwiązał tego dylematu ani wszechobecny catering ze swoją dietą pudełkową, ani dieta słoikowa, polegająca na przygotowaniu sobie w domu pożywnych posiłków na cały tydzień z góry. Wydaje się, że mimo rozlicznych prób skłaniających pracowników do „jedzenia na klawiaturze” bez przerywania obowiązków służbowych, pozostajemy zwolennikami tradycyjnego podejścia do przerw śniadaniowych czy obiadowych: jeśli już się posilać, to w oderwaniu od pracy i najlepiej w towarzystwie. Z kolei uczniowie, tradycyjnie przynoszący z domu drugie śniadania i korzystający z obiadów w stołówkach, dość mają szkolnych sklepików, w których trudno zrobić zakupy w ciągu kilkuminutowej przerwy. I w firmie, i w zakładzie pracy, i w placówkach takich szkoła czy uczelnia automaty vendingowe po prostu ułatwiają życie. Automaty z jedzeniem i automaty kawowe ustawione w pokoju socjalnym albo aneksie kuchennym sprawiają, że można zjeść świeży i dobrej jakości posiłek w towarzystwie. Bo jeśli myślicie, że vending to wyłącznie sprzedaż zimnych napojów w puszkach i najprostszych przekąsek, jak batoniki albo paluszki, to jesteście w błędzie. Nowoczesne automaty sprzedające zaopatrzą nas nawet w certyfikowaną ekologiczną żywność, stuprocentowe soki czy świeżo mieloną kawę.

Automat vendingowy - na czym to polega

Urządzenia vendingowe to automaty przystosowane do samodzielnej obsługi klientów. Bez względu na to czy masz ochotę na kawę w papierowym kubku z pokrywką, bo bardzo się spieszysz, czy na słodki drobiazg albo butelkę wody, kupisz je bez konieczności szukania sklepu. Przeszklona witryna automatu vendingowego to nic innego jak połączenie sklepowej wystawy z półką w supermarkecie: widzisz cały dostępny asortyment i samodzielnie wybierasz to, na co masz ochotę. Zakup zajmuje tylko chwilę. Kiedyś maszyna vendingowa miała ograniczenia techniczne: można było w niej płacić wyłącznie gotówką i przyjmowała tylko odliczoną kwotę w konkretnych monetach. Dzisiaj możesz zapłacić właściwie w każdy sposób: gotówką – i bilonem, i banknotem, a automat wyda pieniądze; kartą płatniczą – także zbliżeniowo; kartą prepaidową, żetonem, naklejką z chipem. Te ostatnie metody płatności przydają się zwłaszcza w dużych firmach w ramach systemu Smart Vending. Pracownicy nie muszą myśleć o tym, że akurat nie mają gotówki czy zapomnieli portfela. Karty, żetony czy naklejki chipowe, które wydaje im pracodawca, zaprogramowane są na określoną wartość.

Pojedynczy automat vendingowy sprawdza się w miejscu o małym natężeniu ruchu. Żeby wiele osób jednocześnie mgło zaopatrywać się w napoje i przekąski, warto zorganizować ścianę vendingową czyli ustawić obok siebie wiele urządzeń samosprzedających: automaty z kanapkami, automaty do wody oraz automaty kawowe. Dworce, lotniska, uczelnie, korporacje to właśnie miejsca, w których stojące rzędem maszyny vendingowe oddają nieocenione usługi, gwarantując płynny dostęp do oferowanych produktów i możliwość uniknięcia kolejek. Ściana vendingowa to także rozwiązanie optymalne z punktu widzenia klientów: w jednym miejscu zaopatrują się we wszystko czego potrzebują.

Jakie rodzaje automatów są dostępne na rynku

Podsumujmy: w przestrzenie publicznej spotkać można takie automaty samosprzedające jak:

automaty z kanapkami i przekąskami

automaty z napojami zimnymi

automaty z kawą oraz innymi napojami gorącymi

ściany vendingowe – systemy automatów, w których można zaopatrzyć się we wszystko, co powyżej

ekspresy do kawy i dystrybutory wody

Jeśli planujemy wejść w biznes vendingowy możemy kupić urządzenia nowe albo używane. Nowe to wydatek 2-3 tysięcy euro, używane – kilka tysięcy złotych. Najważniejsze, żeby automat samosprzedający był bezawaryjny. Nie ma chyba dla klientów bardziej frustrującej sytuacji, niż automat zjadający pieniądze i niewydający zamówionych produktów! Oczywiście jakość produktów jest zawsze najważniejsza, ale o tym za chwilę. Jeśli natomiast chcemy zapewnić swoim pracownikom dostęp do automatów z kanapkami i napojami, pora pomyśleć o automatach vendingowych na wynajem. Kontakt z firmą PGV to gwarancja, że w naszym biurze pojawią się doskonałej jakości urządzenia samosprzedające, a pracownicy firmy zajmą się wszystkim:

ciągłym zaopatrzeniem automatów w świeże produkty.

systematycznym myciem i czyszczeniem automatów

wymianą filtrów

regularnymi przeglądami technicznymi

Co można kupić w maszynie vendingowej

Oczywiście warto mieć świadomość, że vending to nie tylko metoda sprzedaży jedzenia i napojów. W tym samym systemie pracują automaty sprzedające bilety w środkach komunikacji miejskiej, ochraniacze na buty w szpitalu, prezerwatywy w pubie czy drobne zabawki w galerii handlowej. Także branża drogeryjna i farmaceutyczna zaczyna korzystać z automatów samosprzedających. Można powiedzieć, że w maszynie vendingowej można kupić wszystko, co w danych okolicznościach lepiej dystrybuuje się bez konieczności zatrudniania do pracy osoby trzeciej.

W przypadku automatów z jedzeniem i napojami, najczęściej kupujemy:

kanapki

słodkie i słone przekąski (batoniki, chrupki, paluszki, mieszanki bakaliowe)

wodę i napoje niegazowane (soki)

kawę, gorącą czekoladę

dania instatnt

Oczywiście wszystkie wymienione produkty mogą spełniać najwyższe normy jakości i posiadać certyfikaty ekologiczne. W ramach projektu Zdrowa Żywność dla Szkół montuje się automaty Stop&Go Natural, w których kupić można wyłącznie zdrowe, starannie wyselekcjonowane, certyfikowane przekąski i napoje. Produkty te nie są sztucznie dosładzane ani barwione, napoje zawierają naturalne cukry zawarte w owocach a skład przekąsek oparty jest na naturalnych ziarnach i owocach. Produkty nie zawierają soli i zbędnych dodatków. Podobny projekt wdrażany jest także na poziomie firm: tu, obok zawsze świeżej mielonej bezpośrednio w automacie kawy i liściastej herbaty, zaopatrzyć się można w suszone owoce, orzechy, przekąski pełnoziarniste czy napoje mleczne.

Własny dobór produktów to podstawa

Ponieważ automaty vendingowe są coraz popularniejsze, warto zadbać o to, żeby dobór produktów był jak najbardziej zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb korzystających z automatów osób. Firma PGV różnicuje swoje automaty oraz ich zawartość ze względu na planowane miejsce usytuowania http://www.pgv.com.pl/oferta/zaklady-pracy. Doskonałe rozeznanie rynku gwarantuje, że i pasażerowie pędzący na pociąg, i głodni uczniowie, i zaaferowani bywalcy obiektów sportowych znajdą w automatach samosprzedających napoje i przekąski, po które sięgają najchętniej. Własny wybór produktów podyktowany jest więc dbałością o stałych i potencjalnych klientów, dla których liczy się pewność, że znajdą w automacie to, co zawsze. Obok znanych marek, do których obecności w punktach samosprzedających już przywykliśmy, vending jest szansą dla lokalnych producentów zdrowej żywności. Mogą tą drogą sprzedawać np. świeże kanapki z doskonałej jakości pieczywa.

Zadbaj o sprawny serwis i dostępność produktów

Funkcjonowanie branży vendingowej ma sens tylko wtedy, kiedy wszystkie automaty działają niezawodnie. Aby tak się działo, a klienci chwalili sobie ten sposób dystrybucji towarów, musi istnieć sprawnie działający serwis. Ogólnopolski serwis automatów samosprzedających PGV działa w taki właśnie sposób: ekspresowo, z gwarancją urządzeń zastępczych na czas naprawy, jeśli awaria miałaby je wyłączyć z użytkowania na dłużej. Jeśli awaria zostanie zgłoszona do godziny 10. 00 w dzień roboczy, zostanie usunięta jeszcze tego samego dnia.

Z punktu widzenia klienta, równie ważna jest dostępność jego ulubionych produktów. Jeśli raz czy drugi zastanie automat vendingowy pusty, może zrezygnować z kolejnej wizyty. To właśnie niedostępność produktów oraz awaryjność automatów, w tym zjadanie pieniędzy, najbardziej uprzykrzają życie klientom.

Stop&Go – zatrzymaj się – weź kubek kawy i kanapkę – i ruszaj dalej. Automaty do napojów, kanapek, kawy czy przekąsek mają w złożeniu oszczędzać nasz cenny czas. Aby tak było, muszą być zawsze sprawne i pełne. Firma PGV jako formułę działania w biznesie przyjęła zasadę: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, dlatego PGV oferuje swoje usługi i produkty na terenie całej Polski poprzez sieć lokalnych operatorów. Serwis i dostawy produktów do automatów realizowane przez lokalnych operatorów sprawiają, że produkty są zawsze dostępne i świeże a automaty czynne NON STOP 24/7.