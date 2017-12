Aula Polska Kraków: Skuteczna reklama - jak to zrobić?

Spotkanie otworzy wystąpienie Andrzeja Ogonowskiego z SMS.API pt. „SMS’s not dead”. Następnie na scenę wyjdzie Magdalena Urbaniak, specjalistka ds. PR z prelekcją pt. „Reklamie dziękujemy. 5 powodów, dla których biznes potrzebuje influencer marketingu”. Następnie Michał Grzebyk z ContentHouse opowie o języku, jako kluczowym narzędziu efektywnej reklamy. Z kolei Patrycja Czak z OPCOMu podzieli się swoją wiedzą w prelekcji pt. „Prywatność i personalizacja, czyli o tym, jak prowadzić skuteczne kampanie reklamowe”.



"W Krakowie nietrudno znaleźć jakąś konferencję. Znaleźć taką, która jest na wysokim poziomie i gwarantuje dużą dawkę wiedzy, to już dopiero coś. Aula Polska Kraków to jest pewniak. Krakowska edycja stanowi dobry start zarówno dla osób, które zaczynają przygodę w Internecie jak i tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i skorzystać z doświadczenia ekspertów”.

- Anna Łowczowska



Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie http://aulapolska.pl/spotkania/skuteczna-reklama-zrobic-vol-2/



Aula Polska to cykliczne, darmowe wydarzenia odbywające się w największych miastach kraju, których celem jest nauka oraz wymiana wiedzy z dziedziny marketingu i prowadzenia biznesu. Uczestnicy mają okazję wysłuchać prelekcji cenionych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem oraz nawiązać kontakty z przedstawicielami swojej branży.