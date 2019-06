Aukcje sztuki online w Polsce traktuje się coraz poważniej

To najbardziej innowacyjna aukcja, jaka odbywała się do tej pory w naszym kraju. Po raz pierwszy dzieła najwybitniejszych twórców sztuki współczesnej wystawiono do sprzedaży wyłącznie online. Licytacja najdroższego z nich, „M44” Wojciecha Fangora, rozpoczyna się od 400 tys. zł, a jego wartość szacuje się nawet na 900 tys. zł. Tym samym ma szansę osiągnąć rekord dla dzieła sztuki na aukcji online.

M44, Wojciech Fangor

Na aukcji Od geometrii do iluzji zorganizowanej przez DESA Unicum zostało wystawionych blisko 30 prac najważniejszych twórców sztuki współczesnej takich jak: Ryszard Winiarski, Wojciech Fangor, Henryk Stażewski, Victor Vasarely czy Julian Stańczak. Licytować można poprzez stronę internetową (bid.desa.pl) lub za pomocą mobilnej aplikacji, którą DESA Unicum, jako pierwsza na polskim rynku sztuki, uruchomiła na początku tego roku.

Dynamika rozwoju rynku w skali globalnej jest bardzo duża. Według raportu działającej od 30 lat European Fine Art Foundation za rok 2018, światowy rynek sztuki online osiągnął wartość 6 mld dolarów. To wzrost o 11% w stosunku do roku poprzedniego. Udział sprzedaży internetowej w całym rynku sztuki to dziś już 9%. Aukcje online są też kluczową metodą pozyskiwania nowych klientów. Według raportu ponad połowa nowych klientów pozyskiwana jest z działalności domów aukcyjnych w internecie. Z kolei aż 70% uczestników rynku sztuki wskazało, że w ich przekonaniu w przyszłości to aukcje online będą generować większość obrotu rynku sztuki.

Licytacja obiektów na aukcji Od geometrii do iluzji potrwa do 24 czerwca. W tym roku DESA Unicum zamierza zorganizować kolejnych 15 aukcji online. Dwie kolejne aukcje online rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Na pierwszej licytowane będą obiekty ze szkła projektu Eryki i Jana Drostów. Druga to aukcja plakatu filmowego. Natomiast w każdej z aukcji odbywających się fizycznie można brać także udział online za pomocą strony internetowej bądź aplikacji mobilnej.

Źródło: Business and Culture