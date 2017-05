"Atak Trumpa na Syrię" - uwaga na nowy atak grupy Sednit

W zainfekowanym dokumencie o nazwie „Trump's_Attack_on_Syria_English.docx” rozsyłanym w wiadomościach mailowych, znajduje się artykuł „Trump’s Attack on Syria: Wrong for so Many Reasons”, który ukazał się 12 kwietnia na łamach „The California Courier”. W złośliwym pliku, grupa Sednit używała dwóch exploitów 0-day, czyli programów mających na celu wykorzystanie błędów w oprogramowaniu.

Pierwsza luka znajdowała się w programie Microsoft Word i umożliwiała wykonanie dowolnego kodu. Natomiast druga służyła do przyznania atakującemu uprawnień administratora w systemie Windows. Wykorzystanie obu tych luk pozwalało cyberprzestępcom na uzyskanie pełnej kontroli nad zainfekowanym komputerem. Analitycy z firmy ESET zgłosili te luki firmie Microsoft, która przygotowała odpowiednie łatki i udostępniła je we ostatniej aktualizacji w ramach „Patch Tuesday”.

Grupa Sednit, znana również jako APT28, Fancy Bear i Sofacy, jest grupą cyberprzestępców, która działa od co najmniej 2004 roku i której głównym celem jest kradzież poufnych informacji. Grupa ta wykorzystuje aktualną sytuację geopolityczną w trakcie swoich ataków, aby dotrzeć do wybranych osób. Niedawno ta sama grupa próbowała wyłudzić loginy i hasła od osób zaangażowanych w kampanię prezydencką Emmanuela Macrona. W 2014 roku grupa Sednit wykorzystała polski element w swoim ataku, a przez co najmniej pięć wcześniejszych lat atakowała różne instytucje, w szczególności w Europie Wschodniej, wykorzystując do jego realizacji m.in. stronę internetową polskiej instytucji finansowej. Korzystała wtedy z domen, których adresy WWW przypominały istniejące strony internetowe związane z wojskiem, obronnością i sprawami zagranicznymi.

Autor: Kamil Sadkowski, ESET