Atak na konta użytkowników Facebooka. Co zrobić, aby nie narażać się na potencjalne straty?

Obok takich informacji żaden internauta nie może przejść obojętnie. Bezsprzecznym jest, że nasza aktywność w mediach społecznościowych, w szczególności na Facebooku, narażona jest na duże ryzyko, a akcje cyberprzestępców stanowią coraz częstszy problem, którego mając na uwadze własne bezpieczeństwo, nie należy bagatelizować.

Korzystając z Facebooka musimy mieć przede wszystkim świadomość, że już niewielka aktywność, a nawet samo posiadanie konta w serwisie prowadzi do udostępniania znacznej ilości naszych danych osobowych. Ich utrata może narażać na uszczerbek zarówno nasze dobra osobiste, jak i sferę finansową. W związku z tym, że wywołane „wyciekiem” danych, skutki okazują się przeważnie nieodwracalne, już na etapie codziennego użytkowania powinniśmy dbać o odpowiednie zabezpieczenia naszych kont oraz gromadzonych na nich danych osobowych.

Podstawowymi czynnościami, ograniczającymi dostęp osób trzecich do naszego konta są odpowiednia konstrukcja hasła (ważne jest m.in. zawarcie w haśle cyfr, wielkich liter czy znaków specjalnych) oraz systematyczne jego zmienianie. Reguły te odnoszą się nie tylko do portali społecznościowych i każdy świadomy użytkownik Internetu powinien mieć nawyk regularnego, choćby co kilkumiesięcznego, odświeżania haseł dostępu do używanych przez siebie serwisów. Należy nadto zaznaczyć, że praktyką wyjątkowo niebezpieczną i stanowczo niedopuszczalną – choć często stosowaną – jest posiadanie tego samego hasła do wielu serwisów, w tym bankowych, co w przypadku ewentualnego ataku może spowodować znaczną eskalację poniesionych przez nas szkód.

W celu minimalizacji potencjalnych niebezpieczeństw, rekomendowanym rozwiązaniem jest także skorzystanie z proponowanych przez Facebook funkcji konta. I tak, każdy użytkownik ma możliwość ograniczenia dostępu publikowanych przez siebie postów czy zdjęć do grona swoich znajomych czy też określonego ich kręgu. Działaniem z pozoru oczywistym, choć równie istotnym, jest weryfikacja osób, przesyłających nam prośbę o dołączenie do znajomych. Niejednokrotnie to właśnie cyberprzestępcy podszywają się pod znane nam osoby, docierając w ten sposób do pożądanych danych obecnych na naszym profilu.

Niezależnie od przytoczonych wyżej sugestii, kwestią o znaczeniu największym dla naszego bezpieczeństwa jest zachowanie umiaru w korzystaniu z mediów społecznościowych. Należy rozumieć przez to przede wszystkim powstrzymanie się przed udostępnieniem za ich pośrednictwem szczegółów naszego życia prywatnego (tak naszego, jak i naszych bliskich). Nie zapominajmy również o prowadzonych poprzez powszechnie dostępne komunikatory (np. podpięty do Facebooka Messenger) rozmowach – nawet jeśli na co dzień nikt poza nami nie ma w nie wglądu, nie oznacza to, że w przypadku cyberwłamania pozostaną one bezpieczne. Starajmy się nie przekazywać tą drogą danych newralgicznych takich jak, np. numery kont, PIN-y czy hasła.

Nie można mieć gwarancji, że podjęcie nawet wszystkich tych działań da nam stuprocentową ochronę, tym niemniej stosowanie się do określonych zasad bez wątpienia pozwoli zmniejszyć potencjalne niebezpieczeństwo i zapewni komfort korzystania z Internetu każdemu z nas.

Autor: Joanna Ożóg, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24