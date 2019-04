Asystent Google pomaga diabetykom

Od początku roku z asystentem Google można porozmawiać w języku polskim. Głosowe sterowanie funkcjami i wyszukiwanie informacji miało ułatwić korzystanie ze smartfonów i innych inteligentnych urządzeń, ale również całkowicie zmienić sposób, w jaki z nich korzystamy. I tka się dzieje.

W Polsce powstała pierwsza aplikacja głosowa dla diabetyków oparta o Asystenta Google. Jak do tego doszło? Twórcy portalu Cukrzyca.pl, zauważyli, że pilnowanie diety sprawia najwięcej trudności w codziennym życiu z cukrzycą. Liczne ograniczenia żywieniowe oraz potrzeba samokontroli to jeden aspekt. Drugi to konieczność liczenia kalorii, sprawdzanie indeksu glikemicznego produktów oraz obliczanie wymienników węglowodanowych. Wszystko razem może zniechęcać do zadbania o zdrową dietę.

Eksperci portalu Cukrzyca.pl zaznaczają, że dieta ma kluczowe znaczenie w leczeniu cukrzycy. Są tego świadomi również sami zainteresowani. Sama wiedza to jednak często za mało, aby zacząć przestrzegać diety. Możliwość prostego zapytania swojego telefonu o indeks, ładunek glikemiczny czy wymiennik węglowodanowy, zamiast wyszukiwania tych informacji w internetowych czy drukowanych tabelach, może przyczynić się do zmiany nastawienia chorego.

Korzystanie z aplikacji dla diabetyków jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić na swoim telefonie Asystenta Google w języku polskim i powiedzieć do niego: “Ok, Google. Porozmawiaj z Cukrzyca.pl”. Dietetycy portalu przygotowali zagadnienia, które są najbardziej przydatne w diecie diabetyka. O nie wszystkie możemy zapytać Asystenta. Pytając go “Co potrafisz?”, dowiemy się, że poda on nam indeks i ładunek glikemiczny składników, podpowie wartość wymiennika węglowodanowego oraz białkowo-tłuszczowego.

Z aplikacji mogą również korzystać osoby z powikłaniami od cukrzycy, np. pogarszającym się wzrokiem, oraz insulinooporni. Tak naprawdę wszyscy, dla których takie parametry jak indeks glikemiczny, wymienniki węglowodanowe i inne odgrywają w diecie ważną rolę.

Źródło: Cukrzyca.pl