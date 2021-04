Asseco i Chmura Krajowa tworzą Chmurę dla zdrowia

Spółka zadba również o sprawne dostosowanie do regulacji prawnych i zamierza przyczynić się do standaryzacji usług informatycznych w sektorze opieki zdrowotnej.

Chmura dla zdrowia będzie w pierwszej kolejności oferować EDM w chmurze. Rozwiązanie umożliwi tworzenie, autoryzowanie, a także gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zagwarantuje także ich dostępność oraz przetwarzanie w trybie 24/7.

- Obecnie jednym z ważniejszych, technologicznych wyzwań w sektorze ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej 24/7, co jest wymogiem regulacyjnym. Ważne jest, aby proces ten pod kątem przetwarzania danych pacjentów odbywał się w sposób wysoce bezpieczny i by możliwa była integracja pomiędzy świadczeniodawcami a systemami centralnymi, zarządzanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Utrzymanie i rozwój własnej infrastruktury przez jednostki medyczne jest czasochłonne i drogie. Odpowiedzią na te wyzwania są rozwiązania cloud computing, które będziemy oferować w ramach nowo powołanej spółki – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland. - EDM w chmurze zwiększy dostępność i wydajność systemu ochrony zdrowia oraz pozwoli na optymalizację kosztów. Połączenie doświadczenia Asseco, które od lat dostarcza zaawansowane rozwiązania informatyczne sektorowi ochrony zdrowia z dostępem do infrastruktury chmurowej, którym dysponuje Chmura Krajowa pozwolą nam wspólnie zmieniać służbę zdrowia w obszarze technologicznym i wynieść ją na wyższy poziom – dodał.

- Kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych, które należą do jednej z najbardziej wrażliwych kategorii. Asseco Poland i Chmura Krajowa mają zespoły ekspertów od cyberbezpieczeństwa oraz korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych, które zapewnia chmura publiczna, taka jak platforma Google Cloud. Suma kompetencji i dobrze dobrana technologia zapewniają najwyższy poziom ochrony danych pacjentów, a zarazem pełną zgodność regulacyjną w tym rezydencję danych na terytorium RP. Dzięki temu jednostki będą mogły skoncentrować się na swoich zadaniach – tłumaczy Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Chmury Krajowej.

Cyfryzacja służby zdrowia pozwala nie tylko na uproszczenie i przyspieszenie funkcjonujących procesów, ale otwiera też możliwości budowy nowych, innowacyjnych usług.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań dostępnych w chmurze w nieodległej przyszłości możliwe będzie także szybsze diagnozowanie pacjentów, np. dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do analizy badań obrazowych i szybszego wykrywania różnego typu schorzeń czy anomalii – dodał Dariusz Śliwowski.