Artificial Intelligence meetup wraca z cyklem spotkań na 2017

Spotkanie rozpocznie się telegraficznej prezentacji najnowszych ciekawostek ze świata technologii A.I. prowadzonej przez CEO 2040.io Tomasza Wesołowskiego.

Następnie wystąpi Vladimir Alekseichenko, opowiadając o temacie "Artificial intelligence and economics", poruszając teoretyczne i praktyczne zagadnienia świata, w którym roboty zastąpią pracę większości zawodów.

Bartłomiej Rozkrut (CTO 2040.io) wprowadzi nas w praktyczny temat pt. "Jak zbudować własnego tłumacza w 15 minut, czyli Neural Machine Translation w praktyce”. Bartek pokaże, jak zastosować w praktyce sieć rekurencyjną z pamięcią i uwagą (LSTM w/attention), jak skorzystać z dostępnych narzędzi i jak użyć ich do innych ciekawych zastosowań.

Michał Blak (edrone.me) pokaże co wspólnego ma sztuczna inteligencja z marketingiem przedstawiając wykład pt. "Let's Compete with the machine.". Dowiemy się m.in. kto jest lepszym eCommerce managerem: istota ludzka czy maszyna?

Na koniec organizatorzy zaproszą tradycyjnie na pizzę i do dyskusji w grupach z udziałem ekspertów moderowanej przez Grzegorza Łuczywo.

Spotkanie jest bezpłatne, po rejestracji na stronie www.aimeetup.pl.