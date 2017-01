Apple pozywa Qualcomm o miliard dolarów w związku z zawyżaniem opłat za patenty

Firma Apple pozwała firmę Qualcomm w związku z nieuczciwym oferowaniem technologii związanych ze standardami.

Qualcomm uważa zarzuty za bezpodstawne.

Regulatorzy w różnych częściach świata już przyglądają się praktykom Qualcommu.

Firma Apple pozwała firmę Qualcomm w związku z "pobieraniem opłat za technologie, z którymi Qualcomm nie ma nic wspólnego". Z tego tytułu Apple żąda 1 miliarda dolarów, więc sprawa jest bardzo poważna.

Apple jest firmą bardzo rozpoznawalną, ale kim jest Qualcomm? Jest to firma z San Diego, która od dawna specjalizuje się w rozwiązaniach do komunikacji bezprzewodowej. Najbardziej rozpoznawalnym produktem tej firmy są procesory Snapdragon, ale Qualcomm rozwijał także inne układy elektroniczne, telefony satelitarne, oprogramowanie, usługi i in.

Qualcomm nie raz trafiał na celownik urzędów antymonopolowych. W lipcu 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła postępowania gdyż podejrzewała, że firma mogła płacić dużym klientom za używanie wyłącznie jej układów i sprzedawała te układy poniżej kosztów z zamiarem wyrzucenia konkurentów z rynku. Pod koniec tego roku Qualcomm został ukarany w Korei Południowej w związku ze zmuszaniem producentów telefonów do płacenia za obszerny zestaw patentów przy sprzedaży układów elektronicznych. Również urzędy antymonopolowe z USA i Tajwanu przyglądają się praktykom Qualcomm.



Qualcomm zawyżał opłaty, umacniał monopol?

Pozew Apple ma takie samo podłoże. Producent iPhone'ów uważa, że Qualcomm niesłusznie naciska na płacenie za technologie, z którymi nie ma nic wspólnego.

- Im więcej Apple wprowadza unikalnych innowacji, takich jak TouchID, zaawansowane wyświetlacze i kamery, by wymienić tylko kilka z nich, tym więcej pieniędzy bez powodu zbiera Qualcomm i tym droższe dla Apple staje się finansowanie tych innowacji. Qualcomm zbudował biznes na starszych standardach, ale wzmacnia swoją dominację przez taktyki wyłączające i wygórowane opłaty. Zamiast być jednym z tuzina firm które dołożyły coś do podstawowych standardów komórkowych, Qualcomm naciska na obciążenie Apple płatnościami przynajmniej pięć razy bardziej niż wszyscy inni licencjodawcy patentów komórkowych, z którymi mamy porozumienia - oświadczyli przedstawiciele Apple (tekst oświadczenia podało CNBC).

Warto zauważyć, że Apple nie podważa samej konieczności płacenia za patenty, ale kwestionuje naliczanie "nierozsądnych" stawek. Powraca tu problem, który dał o sobie znać już wcześniej przy okazji sporu Apple z Samsungiem. Wiele produktów na świecie zależy od rzeczy tak podstawowych jak telefonia komórkowa. Standardy używane w tej telefonii mogą polegać na pewnych patentach jeśli patenty dostępne są na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (tzw. FRAND).

Z pozwu (którego kopię zamieszczamy pod tekstem) można się dowiedzieć jak Qualcomm miał naruszyć powyższe zasady. Firma sprzedawała układy elektroniczne oraz osobno licencje na związaną z nimi własność intelektualną. W ten sposób mogła zachować szczególną pozycję na dwóch rynkach - sprzętu oraz licencji. Ta szczególna pozycja miała być wykorzystywana do dalszych praktyk antymonopolowych np. firma mogła obniżyć opłaty w zamian za zgodę na porozumienia ograniczające korzystanie z produktów konkurencji. Apple mogła to bardzo wyraźnie odczuć skoro jej smartfony i tablety wymagają układów Qualcomm.

Co więcej, Qualcomm miał powstrzymywać swoich klientów przed powiadomieniem władz o nieprawidłowościach poprzez zawieranie porozumień z klauzulami o poufności. Sekretne porozumienia wchodziły w skład "sieci kontraktów", która wzmacniała pozycję Qualcommu. Firma Apple skarżyła się również, że nie miała pewności za jakie patenty płaci. Najpierw rzekomo miała licencję na pełne portfolio patentów Qualcomm, ale wprowadzając kolejne produkty dowiadywała się o konieczności odprowadzania opłat za kolejne patenty.

Apple szczuje regulatorów?

Firma Qualcomm odniosła się do zarzutów Apple w krótkim oświadczeniu. Jej zdaniem zarzuty są bezpodstawne i Apple celowo błędnie opisała porozumienia i negocjacje pomiędzy firmami.

- Apple aktywnie zachęca do ataków regulatorów na biznes Qualcommu w różnych jurysdykcjach na całym świecie (...) przeinaczając fakty i wstrzymując informacje. Cieszymy się z okazji do wysłuchania tych bezpodstawnych skarg w sądzie, gdzie będziemy uprawnieni do pełnego odsłonięcia praktyk Apple - powiedział Don Rosenberg, główny prawnik Qualcomm.

Przedstawiciel Qualcommu ma rację co do jednego. Przy takich sprawach w sądach wychodzą na jaw różne tajemnice. Obie firmy będą się starać pogrążyć przeciwnika i wyjść na czysto, ale to nie zawsze się udaje. Dla Qualcommu sytuacja i tak jest kłopotliwa. Oto zbuntował się przeciwko niemu dość ważny klient. Apple ma duże doświadczenie w wojnach o patenty i tej firmie zdarzało się wychodzić zwycięsko ze sporów dotyczących licencjonowania patentów istotnych dla standardów.

