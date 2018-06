Apple Pay w Polsce, w pierwszych 8 bankach

Kiedy Tim Cook ogłosił, że Apple Pay - płatności za pośrednictwem iPhone'a lub Apple Watcha z wykorzystaniem kart prywatnych, firmowych i debetowych wprowadzonych do aplikacji Wallet - pojawi się m.in. w Polsce, rozpoczęły się spekulacje, kiedy i gdzie będzie dostępna ta forma płatności.

Dziś - 19 czerwca 2018 r. - stało się jasne, że usługa wystartowała w ośmiu bankach (BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Raiffeisen Polbank, Nest Bank, mBank, Bank Pekao i Getin Bank), a najwcześniej włączył ją mBank. Ci lepiej poinformowani wiedzieli o tym już od wczoraj, ponieważ w przeddzień startu usługi wyciekł do sieci jej regulamin.

Usługa Apple Pay pozwala na dokonywanie transakcji bez limitu (w niektórych innych krajach taki limit istnieje). Transakcja odbywa się poprzez przyłożenie telefonu lub zegarka do terminalu płatniczego, a weryfikacja jest biometryczna (odcisk palca, czyli Touch ID lub system rozpoznawania twarzy).

Jak popularna będzie ta usługa? mBank podaje, że co trzeci użytkownik aplikacji mobilnej płaci telefonem. "Apple'owcy" wciąż pozostają w Polsce w mniejszości, ale za to są bardzo otwarci na tego typu nowinki technologiczne. Kolejne banki mają uruchomić usługę we wrześniu.

