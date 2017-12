Apple kontra Spotify? Podobno planuje zakup Shazam

Aktualizacja 11.12.2017, wieczór: w podanych w poniedziałek 11 grudnia oficjalnym komunikacie Apple podaje, że kupił Shazam. Kwoty transakcji nie ujawniono. Podano jednak, że kupiona usługa naturalnie łączy się z Apple Music. Czy zostanie z nią zintegrowana? Być może. Podobno użytkownicy aplikacji na Android mogą spać spokojnie - wedle oficjalnego komunikatu, wieloplatformowość ma pozostać jedną z kluczowych zalet aplikacji.

Apple wciąż tego nie komentuje, ale wydaje się to bardzo prawdopodobne - Shazam, aplikacja mobilna rozpoznająca utwory muzyczne i programy telewizyjne odtwarzane w pobliżu użytkownika, ma zostać kupiona przez giganta z Cupertino.

Mówi się, że kwota transakcji to ok. 400 mln dol., co nie jest sumą wysoką, biorąc pod uwagę wartość firmy oszacowaną po ostatniej rundzie finansowania na 1 mld dol.

Poprzednia "muzyczna" transakcja Apple - akwizycja Beats Electronics za 3 mld dol. w 2014 roku - zaowocowała stworzeniem Apple Music. Jeśli dojdzie do kupna Shazam, co zaproponuje Apple?

