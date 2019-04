Aplikacje partii politycznych poważnie zagrożone cyberatakami

W wyniku cyberataków wyciekło wiele poufnych informacji o działaczach partii politycznych i poglądach użytkowników aplikacji izraelskiego ugrupowania Likud i Partii Pracy. To istotny sygnał dla użytkowników podobnych aplikacji w innych państwach, tym bardziej, że w tym roku wybory polityczne odbywają się w ponad 90 krajach: od Hiszpanii do Izraela i od Kanady po Nową Zelandię.

Lotem Finkelstein, ekspert działu Intelligence w firmie Check Point zauważa, że cyberataki na instytucje polityczne i ich użytkowników umożliwiają ingerencję w wyniki wyborów i podważenie samych podstaw demokracji przez siły zarówno rządowe jak i pozarządowe. Podczas badania aplikacji partii Likud wykryto poważne luki, których wykorzystanie mogło pozwolić na dostęp do listy członków ugrupowania, adresów domowych, adresów email, numerów prywatnych telefonów oraz kart kredytowych.

Szacuje się, że w Polsce z aplikacji politycznych korzysta kilka tysięcy osób, w tym sami politycy. Aktywne są aplikacje: Rządometr, WIKIPiS czy aplikacja parlamentu europejskiego Citizen’s App. Zagrożenie może być tym większe, że Polacy kupują głównie telefony z systemem Android. Tylko 10% udziałów w rynku stanowią telefony Apple, których zagrożenie nie dotyczyło.

Według raportu Cybercrime Report by Cybersecurity Ventures koszt ataków cybernetycznych wzrośnie z 3 mld dol. w 2015 do 6 mld dol. w 2021 roku. Tymczasem średni koszt naprawy wyrządzonych szkód podczas pojedynczego ataku na przedsiębiorstwo wzrósł w ostatnim czasie do 3,6 mln dol. (Data Breach Study 2018). Jednocześnie firma doradcza Gartner Inc. przewiduje, że wydatki na systemy zabezpieczające firmy przed atakami wzrosną w tym roku do 93 mld dol.

Źródło: Check Point