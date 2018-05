Aplikacje edytora zdjęć i złośliwe oprogramowanie

Niestety, nie jest to pierwszy przypadek, kiedy złośliwe oprogramowanie przeszło kontrolę pod kątem weryfikacji aplikacji na Androida i niewykryte trafiło do sklepu Google Play. Na początku tego roku SophosLabs powiadomił Google o obecności ponad tuzina złośliwych aplikacji i opublikował raport o szkodliwym oprogramowaniu Guerilla, skierowanym do użytkowników Androida.

Aplikacje niosące złośliwe oprogramowanie Guerilli działają w narzędziach. Są to głównie gry, latarki lub edytory zdjęć. Zainfekowane narzędzia, podczas spełniania swojej podstawowej funkcji, kontaktują się dodatkowo ze zdalnymi serwerami i otrzymują instrukcje do pobrania złośliwych plików JAR (Java Archive). Dodatkowy kod Java generuje nieuczciwe przychody z reklam dla twórców aplikacji, sprawiając, że telefon sam klika w reklamy Google w tle, bez świadomości i intencji użytkowników. Nowa wersja aplikacji Guerilla wykazuje kilka technicznych różnic w stosunku do tych usuniętych z Google Play na początku 2018 roku. Podobnie jak wcześniejsze aplikacje, najnowsze ukrywają swoje obciążenia w folderach zasobów (ze ściągniętymi aplikacjami) jako pliki tekstowe. W oczywisty sposób, aby uniknąć ich wykrycia, pliki JAR są szyfrowane za pomocą algorytmu DES i odszyfrowywane przez telefon.

Źródło: Sophos