Aplikacja UseCrypt, która ma zagwarantować pełną poufność rozmów, coraz popularniejsza

Aplikacja UseCrypt jest dostępna od kilku miesięcy na AppStore. Polska, obok 191 innych krajów, znalazła się na mapie oferty amerykańskiego giganta. Już dziś uznana została za najbardziej popularną aplikację wśród polskich użytkowników serwisu.

Zaletą aplikacji jest system poufności, tworzący klucz kryptograficzny dostępny tylko dla tego jednego użytkownika telefonu. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś dotrze do zaszyfrowanej wiadomości, to odczytać będzie ją mógł tylko na jednym komputerze lub telefonie - należącym do użytkownika aplikacji. UseCrypt Messenger zapewnia realizację szyfrowanych połączeń głosowych w standardzie HD Voice, a także na bezpieczną wymianę treści, w tym multimediów. Aplikacja nie prowadzi żadnych archiwów rozmów.

Kamil Kaczyński, ekspert ds. kryptologii tłumaczy, że całość prowadzonej przez użytkowników komunikacji jest szyfrowana w trybie end-to-end, co oznacza, że operacje kryptograficzne wykonywane są po stronie klientów. Połączenia są zestawiane poprzez serwer pośredniczący, który nie uczestniczy w żadnych operacjach kryptograficznych, co gwarantuje pełną anonimowość użytkownikom. Dodatkowo jest to jedyna aplikacja pozwalająca sprawdzić, czy telefon nie jest obiektem inwigilacji.

Usecrypt Messenger sprawdza przed każdym połączeniem, czy telefon użytkownika nie jest podsłuchiwany. Jeśli zachodzi taka sytuacja nie realizuje połączenia. Nowy komunikator może być przydatny przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie chcą, aby komunikacja wewnętrzna w firmie, która coraz powszechniej odbywa się poprzez komunikatory internetowe, została podsłuchana przez niepowołane do tego osoby. Miesięczna opłata i ochrona prywatności to ograniczenie kosztów spotkań, podróży - uzasadniają eksperci.

