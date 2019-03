Aplikacja odpowiedzialna za ujawnienie danych milionów użytkowników!

Według informacji podanych przez portal ZDNet, aplikacja Dalil od przeszło tygodnia udostępnia prawie 600 gigabajtów danych swoich użytkowników! Badacze bezpieczeństwa: Ran Locar i Noam Rotem odkryli, że wrażliwe informacje o użytkownikach aplikacji znajdują się w niezabezpieczonej bazie danych MongoDB. Ujawnia ona m.in.:

numery telefonów komórkowych użytkowników,

dane aplikacji (pełną nazwę użytkowników, adresy e-mail, konta Viber, płeć itp.),

szczegóły posiadanego urządzenia (marka i model, numer seryjny, IMEI, adres MAC, numer karty SIM, wersja systemu operacyjnego),

dane operatora,

współrzędne GPS (jeśli użytkownik zezwolił aplikacji na geolokalizację),

szczegóły połączeń i wyszukiwania numerów.

Większość zawartych w bazie danych informacji należy do użytkowników pochodzących z Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Emiratów Arabskich, ale również osób mieszkających w krajach europejskich. Jak informuje na twitterze Lukas Stefanko, analityk zagrożeń w ESET, twórcy aplikacji do tej pory nie zabezpieczyli bazy, dlatego warto rozważyć zmianę narzędzia do identyfikacji rozmówców.

Przypadek błędnej konfiguracji bazy wykorzystywanej przez Dalil App pokazuje, że nawet te z pozoru bezpieczne aplikacje, cieszące się dużą popularnością (ponad 5 milionów pobrań ze sklepu Google Play oraz ocena na poziomie 4/5 gwiazdek), mogą zagrozić naszej prywatności. Eksperci z ESET radzą zwracać uwagę na informacje udostępniane w aplikacjach – zachować rozwagę przy podawaniu wrażliwych danych, tj. numerów telefonów, adresów e-mail, czy PESEL-u. Największym błędem w opinii ekspertów jest korzystanie z tego samego hasła do różnych aplikacji lub kont online. W sytuacji, gdy nasze dane wyciekną, cyberprzestępcy mogą spróbować zalogować się do innych kont właśnie za jego pomocą. Dlatego tworząc silne i unikalne hasło, składające się z dużych i małych liter, znaków specjalnych oraz cyfr, znacznie zmniejszamy ryzyko potencjalnych włamań i omijania zabezpieczeń przez cyberprzestępców. Nie powinniśmy zapominać również o posiadaniu aktualnej wersji systemu operacyjnego telefonu oraz aplikacji antywirusowej, która potrafi wykryć m.in. niepożądane działanie zainstalowanych aplikacji.

Źródło: ESET