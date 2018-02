Aplikacja która pomoże niewidomym poruszać się po uczelni. Projekt polskich studentów

W konkursie - 24-godzinnym hackathonie - firm Daftcode i Indoorway oraz Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zwyciężyli autorzy aplikacji Indoor Available. Rozwiązanie pomoże osobom niewidomym (ale nie tylko) poruszać się po uczelni. Aplikacja zapewnia nawigację głosem pomiędzy salami wykładowymi, sterowana za pomocą prostych gestów i intuicyjnego interfejsu. O zwycięstwie przesądziła wszechstronność i prostota aplikacji, zarówno w kontekście jej wdrożenia na uczelni, jak i użytkowania.

Idea

Zwycięski zespół - Łukasz Ławniczak, Jakub Kmiotek, Szymon Stankiewicz, Tomasz Urbaszek oraz Miron Marczuk - zaprezentował model Indoor Available. Jest to zaawansowany, wewnątrzbudynkowy GPS, który dzięki asystentowi głosowemu oraz intuicyjnemu sterowaniu poprowadzi osoby niewidome po wielopiętrowych gmachach uczelni.

– Liczba niepełnosprawnych studentów w Polsce rośnie, jednak nadal daleko nam w tej kwestii do standardów europejskich. Słabe dostosowanie obiektów akademickich do ich potrzeb niepełnosprawnych często staje na przeszkodzie do ich pełnej samodzielności. Zauważyliśmy, że o ile przy projektowaniu nowych gmachów wzięto pod uwagę wymagania osób niepełnosprawnych ruchowo, to nie uwzględniono w nich sygnalizacji czy oznakowania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, przez co do poruszanie się po uczelni staje dodatkowym wyzwaniem – mówi Tomasz Urbaszek.

Aplikacja Indoor Available automatycznie pobiera dane z systemu USOS, dzięki czemu zna indywidualny plan zajęć każdego z użytkowników, a także na bieżąco informuje o ewentualnej zmianie sali lub odwołaniu zajęć. Zastosowanie mikrolokalizacji Indoorway umożliwia wyznaczenie najbardziej optymalnej drogi do celu. Nawigacja głosowa pozwala niewidzącym na sprawne pokonywanie wszelkich zakrętów i łatwiejsze poruszanie się po uczelni. A aplikacji może też skorzystać każdy student, który szuka konkretnego miejsca na wydziale.

Cechy wyróżniające

– Aplikacja Indoor Available dotyka bardzo złożonego problemu, jakim są potrzeby osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu pełnej przejrzystości. To budujące, że programiści, których kariera dopiero się rozpoczyna, zwracają uwagę na tego typu kwestie i wykorzystują swoje umiejętności, by usprawnić akademicką codzienność – mówi Tomasz Janusz, przewodniczący jury Campus App Challenge i CTO Indoorway.

Natomiast mentorzy uczestników zwrócili uwagę na stronę techniczną zaproponowanego przez studentów rozwiązania.

– W DaftMobile na co dzień zajmujemy się tworzeniem aplikacji mobilnych i wiemy, że opracowanie sprawnie działającego oprogramowania w 24 godziny jest nie lada wyzwaniem. Nagrodzony zespół przygotował prototyp w niecałą dobę. Rezygnując ze snu i wolnego weekendu, całą swoją uwagę skupił na stworzeniu aplikacji, która usprawni życie zarówno ich samych, jak i uczelnianych kolegów. Rezultatem jest świetny, skalowalny pomysł z kawałkiem dobrze napisanego kodu – komentuje Michał Dąbrowski, CEO DaftMobile, studia deweloperskiego z grupy Daftcode.

Co dalej?

Oprócz nagród rzeczowych zwycięzcy hackathonu dostali także możliwość rozwijania swojej aplikacji w ramach grupy Daftcode, pod okiem doświadczonych programistów i managerów. Dzięki temu ich aplikacja ma szansę zaistnieć na uczelniach w całej Polsce i nie tylko.

– Wsłuchaliśmy się w potrzeby studentów, którzy najlepiej wiedzą, jakich rozwiązań brakuje w obiektach akademickich. Mając świeże spojrzenie i ogromną determinację, stworzyli oni aplikację praktyczną, inspirującą i przede wszystkim uniwersalną, którą z łatwością będzie można wdrożyć w 40 polskich szkołach wyższych korzystających z systemu USOS. Hackathon był dla nas pierwszym krokiem do cyfryzacji gmachów uczelni, a tym samym do tworzenia inteligentnych budynków i miast – zapowiada Grzegorz Koblański, CEO Indoorway.

O hackathonie

W hackathonie Campus App Challenge wzięło udział 14 drużyn – każda z nich pracowała nad prototypem aplikacji opartej o system mikrolokalizacji. Wśród pomysłów na wykorzystanie tej technologii znalazły się rozwiązania mające usprawnić poruszanie się po uczelni studentom pierwszego roku i gościom danego wydziału, a także aplikacje służące lepszej integracji studentów i usprawnieniu komunikacji między nimi a wykładowcami. Studenci po zakończeniu imprezy wciąż mają możliwość budowy i rozwoju własnych aplikacji wykorzystujących nawigację budynkową.

Zobacz film z wydarzenia