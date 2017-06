Aplikacja do urządzania wnętrz zwyciężyła w ABB IT Challenge

W tym roku zadaniem uczestników było przygotowanie rozwiązania, które udowodni, że interakcja człowieka z technologią może przynieść wiele korzyści w różnych obszarach życia. 30 maja w siedzibie ABB w Krakowie odbył się finał konkursu, podczas którego studenci prezentowali swoje projekty. W stolicy małopolski spotkało się pięć najlepszych drużyn wyłonionych wśród kilkudziesięciu zgłoszeń: zespoły Confee i Besos z Politechniki Białostockiej, drużyny Nonsmokers i HomU z Politechniki Łódzkiej oraz AGH Robotics z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

25 tysięcy złotych dla łódzkiego zespołu





Decyzją Jury główną nagrodę w konkursie – 25 tysięcy złotych – zdobył zespół HomU z Politechniki Łódzkiej. Zespół Piotra Krawirandy, Krzysztofa Fudały i Jakuba Forysiaka z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki opracował aplikację, dzięki której można zaprojektować wystrój mieszkania w rzeczywistości rozszerzonej. Rozwiązanie jest oparte na urządzeniu Microsoft HoloLens – dzięki niemu użytkownik będzie mógł umieszczać w swoim otoczeniu meble, testować ich różne ustawienia, a także materiały i kolory.

Jak mówią przedstawiciele zespołu HomU - Rewolucyjne w tym projekcie jest łączenie się z zewnętrzną bazą danych (w tym wypadku sklepów) i pobieranie z nich informacji. Narzędzie może być przydatne dla deweloperów, którzy będą mogli zaproponować klientom kilka wariantów wystroju mieszkania.

Drugie miejsce w konkursie wywalczył zespół Besos z Politechniki Białostockiej, który opracował innowacyjne narzędzie, którego zadaniem jest przekazywanie wiadomości-przypominajek. W pierwszej trójce nagrodzonych znalazła się też drużyna AGH Robotics z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i projekt robota przemysłowego, który ma pomagać uczniom w nauce programowania, elektroniki i mechaniki.

Integracja studenckiej społeczności IT

Konkurs ABB IT Challenge jest organizowany już po raz dziesiąty i co roku angażuje pasjonatów nowych technologii do tworzenia własnych rozwiązań. Daliśmy studentom szansę do sprawdzenia swoich umiejętności w środowisku biznesowym i przyznaję, że jestem pod wrażeniem poziomu prac. Aplikacja zwycięskiej drużyny jest dowodem na to, że projekty uczestników ABB IT Challenge mają szansę odnieść sukces na rynku. Jednak chcemy, aby konkurs rozwijał nie tylko kompetencje techniczne, ale był też okazją do networkingu i integracji. O tym, że udało nam się stworzyć społeczność miłośników IT, dla których inicjatywa jest przede wszystkim dobrą zabawą, świadczy to, że mamy uczestników, którzy wracają do nas w kolejnych edycjach z nowymi pomysłami – mówi Robert Banet, koordynator ABB IT Challenge.

Wyniki dziesiątej edycji ABB IT Challenge 2017:

Miejsce 1. Zespół HomU (Politechnika Łódzka)

Miejsce 2. Zespół Besos (Politechnika Białostocka)

Miejsce 3. Zespół AGH Robotics (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Miejsce 4. Zespół Confee (Politechnika Białostocka)

Miejsce 5. Zespół Nonsmokers (Politechnika Łódzka)