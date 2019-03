Apel do polskich europosłów o odrzucenie ACTA2

10 największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, środowisko startupowe, konsumentów, studentów i działających na rzecz demokracji zwróciło się do polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim o odrzucenie w głosowaniu projektu Dyrektywy w sprawie praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Chcą one, aby europosłowie stanęli w obronie wolności w internecie i równego dostępu do kultury.