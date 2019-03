Aparaty lingwalne – najlepszy sposób na piękny uśmiech

Niewidoczny aparat na zęby – polecany ortodonta w Szczecinie

Aparaty lingwalne, nazywane także językowymi, wyróżniają się nietypową budową. Posiadają płaski rodzaj zamków, dzięki czemu mocuje się je od wewnętrznej strony zębów w taki sposób, że jest niewidoczny dla innych osób, nawet przy pełnym uśmiechu. Ten rodzaj aparatów można stosować zarówno w leczeniu zgryzu u małych pacjentów, jak i u osób dorosłych. Czas leczenia aparatem lingwalnym uzależniony jest od rodzaju wady zgryzu, jednak zazwyczaj bywa on krótszy niż leczenie aparatem klasycznym. Na szybsze leczenie ma wpływ indywidualne dopasowanie aparatu do potrzeb każdego pacjenta, jak również możliwość dokładnej kontroli ustawienia zębów od pierwszego łuku. Sprawdzony ortodonta w Szczecinie pomoże dobrać odpowiedni aparat lingwalny dostosowując go indywidualnie do konkretnego pacjenta. Więcej informacji nt. możliwości leczenia można znaleźć na stronie kliniki orto-magic.eu.

Indywidualne dopasowanie

Aparat lingwalny to innowacyjny model, który jest całkowicie zindywidualizowany, czyli zaprojektowany indywidualnie dla każdego pacjenta. Warto zwrócić uwagę na fakt, że optymalne dostosowanie aparatu do potrzeb pacjenta pozwala na efektywne i wygodne leczenie. Indywidualnie dobrane aparaty pozwalają idealnie dopasować zamki aparatu lingwalnego do powierzchni zębów, a łuk aparatu jest indywidualnie doginany jest do szczęki pacjenta.

Leczenie skomplikowanych wad zgryzu

Leczenie prostych wad zgryzu można przeprowadzić za pomocą klasycznych, najczęściej stosowanych aparatów językowych. Jednak tradycyjne aparaty przesuwają się wyłącznie w dwóch płaszczyznach, to znaczy wzdłuż łuku zębowego oraz na pewnej wysokości. Posiadają one pewne ograniczenia, gdyż przy ich pomocy nie można kontrolować nachylenia zębów w łuku, dlatego nie są tak skuteczne do kompleksowego leczenia złożonych wad, jak indywidualnie opracowane aparaty lingwalne. Aparat lingwalny zapewnia leczenie praktycznie wszystkich rodzajów wad zgryzu, gdyż jego budowa jest bardziej złożona. Pozwala on kontrolować ruchy zębów we wszystkich trzech kierunkach.

Piękny uśmiech niezależnie od wieku

Obecnie dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom każdy pacjent, niezależnie od wieku, może skutecznie skorygować wiele uciążliwych wad zgryzu poprawiając jakość życia. Aparaty lingwalne są niewidoczne dla innych, dlatego bez problemu można podjąć leczenie nie rezygnując z kariery zawodowej.