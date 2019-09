Aparat fotograficzny dla niewidomych - zbiórka społecznościowa na ukończenie prototypu

Blindtouch to rodzaj tabletu, na którym zdjęcia i grafiki przedstawiane są za pomocą trójwymiarowej matrycy wysuwanych pinów. Takie urządzenie mogłoby nie tylko wyświetlać zdjęcia i mapy, pomóc w nauce i orientacji w przestrzeni, ale także współpracować z ekranem komputera, pokazując jego zawartość. Dodatkowo Blindtouch może służyć jako czytnik e-booków w alfabecie Braille’a.

Twórcy starali się o pomoc finansową m.in. z dotacji Komisji Europejskiej. Projekt przeszedł pomyślnie weryfikację, jednak ze względu na wyczerpanie się środków w programie dofinansowania nie udało się uzyskać. W związku z tym właśnie rozpoczęła się zbiórka crowdfundingowa.

W tej chwili trwają prace nad kolejną wersją prototypu. Jak mówi pomysłodawca Piotr Cybulski, ze spotkań z osobami niewidomymi wynika, że Blindtouch to potrzebne urządzenie. Projekt zdobył też certyfikat „Seal of Excellence” dla najlepszych pomysłów w Unii Europejskiej. Potwierdza on wysoką jakość przedsięwzięcia i poleca go do finansowania z innych źródeł.

Zobacz więcej na stronie zbiórki na ukończenie prototypu aparatu fotograficznego dla niewidomych.