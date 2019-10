Antywirus – darmowy, czy płatny?

Antywirus

Na rynku jest kilkanaście antywirusów, zarówno darmowe wersje, jak i płatne. Wystarczy przeanalizować czego oczekujemy od aplikacji. Dopiero później należy podjąć decyzję, bo każda odmiana ma wady oraz zalety.

Do domowego użytku wystarczy nawet bezpłatny pakiet. Natomiast duże korporacje potrzebują znacznie bardziej zaawansowanej ochrony. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo danych, ale także o szereg innych rzeczy.

Darmowy antywirus – idealny dla użytkowników indywidualnych

Znajdziemy naprawdę sporo darmowych antywirusów do pobrania. Posiadają one tylko i wyłącznie podstawowe techniki zabezpieczające. Więc nie są w stanie ustrzec nas przed wszystkimi niebezpieczeństwami czyhającymi na nas w sieci. Nawet jeśli będziemy mieć jakieś kłopoty z instalacją, aktywacją, czy inną sytuację musimy problem rozwiązywać we własnym zakresie. Jest to największa wada.

Antywirus pobieraj jedynie z zaufanych źródeł, w innej sytuacji możesz ściągnąć zainfekowany program wraz z wirusem!

Antivirus – bardziej zaawansowana propozycja

W wyższym stopniu zaawansowaną technologicznie opcją jest program typu Antivirus. Niekiedy jest on zainstalowany od razu na sprzęcie, bywa i tak że musimy go dokupić we własnym zakresie. Posiada on nieco więcej funkcji niż bezpłatna wersja z podstawowym pakietem ochrony. Dużym plusem jest to, że możemy liczyć na pomoc w razie jakichkolwiek kłopotów, czyli mamy zapewnione wsparcie techniczne producenta.

Internet Security – pełna ochrona

Najpopularniejszym, a zarazem najbardziej zaawansowanym typem ochrony przed wirusami jest zestaw Internet Security. Ta płatna wersja działa wielowarstwowo i to zdecydowanie największy jej atut.

Internet Security chroni naszą prywatność, ma „oko” też na bankowość. Do tego jest skaner stron internetowych, który dodatkowo eliminuje ataki hakerskie typu phishing, czyli wyłudzanie danych.

Mało tego ten rozszerzony model antywirusa wyposażony jest w ochronę rodzicielską. Poprzez to dorośli mogą ograniczyć treści internetowe, na przykład nieodpowiednie dla dzieci.

Ten pakiet zaopatrzony jest także w ochronę prywatności, skaner Wi-Fi, menadżer procesów, moduł kopii zapasowej i wiele innych przydatnych funkcji.

Program typu Internet Security ma Firewall oraz Antyspam. Pierwszy element blokuje połączenia internetowe z nieznanych źródeł, drugi natomiast najzwyczajniej w świecie mówiąc hamuje spam na podstawie adresu IP.

Prawie wszystkie płatne antywirusy dają nam optymalizator systemu. Co to takiego? Dzięki tej funkcji chronimy nie tylko sprzęt przed wirusami, ale również zwiększamy jego wydajność przez usuwanie zbędnych plików tymczasowych.