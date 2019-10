Anglia o krok od awansu na Euro. Będą tam jednym z faworytów?

Anglicy nieco skomplikowali sobie sytuację niedawną porażką z Czechami. Ich sensacyjnym katem okazał się dobrze znany z boisk polskiej Ekstraklasy - Zdenek Ondrasek. Kilka dni później podopieczni Garetha Southgate’a powetowali sobie jednak to niepowodzenie, wygrywając na wyjeździe z Bułgarią aż 6:0.

Lider grupy

To właśnie Anglia przewodzi stawce w grupie A. Wyspiarze mają na koncie piętnaście punktów. Drugie Czechy zgromadziły do tej pory dwanaście oczek, a trzecie Kosowo jedenaście. Do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki. Przypomnijmy, że awans na Euro zapewnią sobie dwie najlepsze drużyny w grupie.

Teoretycznie więc Anglia wciąż może nie awansować. W praktyce jednak wydaje się to właściwie niemożliwe, zwłaszcza, że Czechy i Kosowo zmierzą się jeszcze w bezpośrednim starciu, a więc przynajmniej jeden z tych zespołów straci punkty. Anglicy w tym samym czasie podejmą u siebie Czarnogórę (14 listopada, godz. 20.45), a ewentualne zwycięstwo sprawi, że będą mogli szykować się na mistrzostwa Europy.

W ostatniej kolejce piłkarze Southgate’a spotkają się natomiast z Kosowem. Mało prawdopodobne jednak, że przystąpią do niego wciąż niepewni awansu.

Faworyci Euro 2020?

Anglia praktycznie przed każdym większym turniejem jest wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu, ale wydaje się, że po raz pierwszy będzie to miało naprawdę rozsądne uzasadnienie.

Selekcjoner “Synów Albionu” ma bowiem do dyspozycji naprawdę wielu klasowych piłkarzy. Do pierwszej jedenastki nie mieści się chociażby Trent Alexander-Arnold, wyrastający już powoli na gwiazdę Liverpoolu.

W ataku Anglików straszy Harry Kane, który zawsze jest gwarancją dużej liczby bramek. Wspomaga go będący w życiowej formie Raheem Sterling. Są jeszcze nadal młodzi, ale już znakomici Marcus Rashford i Jadon Sancho.

W środku pola wysoką jakość dają m.in. Jordan Henderson i Ross Barkley, choć i na ich miejsce Southgate ma już kilku młodych i perspektywicznych piłkarzy, na czele z Masonem Mountem z Chelsea czy Jamesem Maddisonem z Leicester City.

Potencjał kadrowy Anglików jest wręcz kosmiczny. Jeśli selekcjonerowi uda się wydobyć z tych chłopaków maksimum możliwości, na Euro 2020 mogą oni poważnie namieszać. Przecież już na ostatnim mundialu radzili sobie wyjątkowo dobrze, a wydaje się, że teraz są jeszcze silniejsi.

Warto więc obserwować poczynania reprezentacji Anglii.