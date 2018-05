Android Developer – zawód przyszłości na wyciągnięcie ręki

Najnowsza prognoza firmy App Annie, która profesjonalnie zajmuje się badaniem rynku przewiduje, że branża aplikacji mobilnych w ciągu najbliższych pięciu lat niemal podwoi swoją wartość. Do 2022 roku konsumenci wydadzą na aplikacje mobilne blisko 160 miliardów dolarów. To o 92% więcej, niż obecnie. Wpływ na to ma przede wszystkim rosnąca popularność smartfonów i tabletów. Prognoza App Annie zwraca także uwagę na świadome zakupy aplikacji. Według raportu właściciele urządzeń mobilnych dojrzeli i po wieloletnich eksperymentach z różnymi aplikacjami są w stanie zapłacić za te, które naprawdę ich interesują. To dobra informacja dla wszystkich specjalistów albo przyszłych specjalistów, którzy programują dla aplikacji mobilnych. Dzięki temu, że według prognoz przeciętny użytkownik będzie wydawał na aplikacje więcej pieniędzy, Android Developerzy mogą spodziewać się nie tylko świetnych zarobków, ale też wyższych zwrotów z inwestycji w przyszłości.

Proponowany przez Kodołamacz.pl bootcamp Android Developer to odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku IT. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają materiały wstępne do przerobienia samodzielnie w domu, co umożliwi szybkie przejście od teorii do części warsztatowej bootcampu. Absolwenci posiądą wiedzę oraz zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android w języku Java i Kotlin. Po ukończeniu bootcampu będą też mogli pochwalić się rozbudowanym portfolio aplikacji mobilnych dostępnych na serwisie Github, które będą potwierdzeniem ich wiedzy oraz ułatwią poszukiwanie pracy i znajomością niezbędnych narzędzi programistycznych. Sam kurs zakończy realizacja samodzielnej aplikacji według własnego pomysłu.

Bootcamp Android Developer startuje 16 lipca 2018 roku. Kurs obejmie 30 dni warsztatów (240h) oraz 2-dniowe szkolenie z rekruterem.

Źródło: Kodołamacz.pl