Analityka to nie czarna magia! Zostań lepszym marketingowcem - pomoże #digitalfest w Krakowie

Było pewne, że obrana strategia marketingowa będzie skuteczna, ale nie przyniosła zamierzonych efektów? Co poszło nie tak? To pytanie, na które każdy chciałby znać odpowiedź. A organizatorzy #digitalfest postaramy się ją znaleźć już 14 listopada!

#digitalfest to wydarzenie dla przedsiębiorców oraz marketerów, które promuje biznes oparty o analitykę internetową i praktyczne zastosowanie nowych technologii. Jeśli na co dzień zawodowo zajmujesz się marketingiem, sprzedażą lub e-commerce - to wydarzenie jest dla Ciebie!

Co będzie na Ciebie czekać? Magiczny dzień pełen wyzwań! Wydarzenie obejmuje bezpłatną konferencję, prezentacje, panele dyskusyjne oraz case studies. Zostaną przygotowane dwie sceny w Multikinie z myślą o nowych technologiach, które zmieniają biznes oraz o najnowszych trendach z rynku produktów cyfrowych i e-commerce. Grono prelegentów (do podejrzenia tutaj) prezentuje się naprawdę zachęcająco!

Kolejnego dnia dla uczestników #digitalfest zorganizowano także całodniowe, płatne warsztaty, w trakcie których będzie można poćwiczyć zaprezentowane wcześniej tematy. Do udziału w konferencji zaproszono wielu specjalistów zajmujących się nowymi technologiami oraz marketingiem.

Zarejestruj się za darmo na www.digitalfest.pl.

Dołącz do wydarzenia w mediach społecznościowych: www.facebook.com/digitalfestpl.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych, która powstała w celu promowania cyfryzacji i digitalizacji biznesu, a w szczególności nowych technologii w obszarach zarządzania, sprzedaży oraz marketingu.