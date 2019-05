Analityka danych a przyszłość nowoczesnej organizacji

Organizacje na całym świecie zdają się coraz bardziej dostrzegać fakt, że analiza i odpowiednia wizualizacja dostępnych danych są kluczowe dla precyzyjniejszego sterowania przyszłością firmy. Dostrzegają, że wykorzystanie potencjału danych to jeden z istotnych elementów budowy strategii rozwoju firmy.

Z ostatniego badania przeprowadzonego przez PwC przy współpracy z Business-Higher Education Forum (BHEF) wynika, że 59% pracodawców postrzega umiejętności związane z analityką danych jako kluczowe na szczeblach kierowniczych w obszarze finansów i księgowości, a 51% uważa, iż są one niezbędne przy opracowywaniu planów sprzedażowych i marketingowych.

Reagowanie coraz szybsze

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga od firm szybkiej i bezbłędnej reakcji na okoliczności. Podejmowanie decyzji w oparciu o kompleksową analizę danych jest dzisiaj koniecznością. Beverly Wright, Georgia Tech Executive Professor of Analytics dostrzega dwa najważniejsze trendy w rozwoju analityki.

Wright wskazuje na fakt, iż zarządzający firmami są świadomi tego, że bez transformacji wewnętrznych procesów oraz zmiany sposobu podejmowania decyzji ich organizacje nie będą w stanie odpowiednio szybko się rozwijać.

Odpowiednie wykorzystanie narzędzi i potencjału kadry

Organizacje dążą do stanu, w którym analityka i wizualizacja danych to nie tylko domena wybranych specjalistów, ale również szeroko wykorzystywane narzędzie w rękach wszystkich pracowników. Zdaniem Wrighta ten trend może wydawać się nieco niepokojący doświadczonym analitykom. Jednak rosnąca potrzeba wykorzystania analiz w codziennych zadaniach wymaga od pracodawców elastyczności, a od pracowników zaangażowania w rozwój analitycznych umiejętności i naukę nowych narzędzi.

Ekspert twierdzi, że firmy, których pracownicy korzystają z analityki danych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i wykorzystują w pełni jej wachlarz możliwości, są lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości.

Najważniejsze czynniki

Na stan, w którym firmy będą mogły w pełni wykorzystywać możliwości jakie dają im nowoczesne narzędzia do analizy i wizualizacji danych musi składać się kilka czynników. Łatwość obsługi oraz intuicyjny dostęp do kluczowych funkcji to jednak najważniejsze z nich. Analityka danych wciąż rozwija się i ewoluuje, a zadaniem zarządzających jest odpowiednie przygotowanie kadry na zmieniające się środowisko pracy.

