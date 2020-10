Amazon w Polsce tworzy dodatkowe 10 tys. sezonowych stanowisk pracy na okres przedświąteczny

W 2020 roku Amazon zwiększył łączną liczbę stałych pracowników do 18 tys. To stanowiska dla osób o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu – od poziomu początkowego w dziale operacyjnym, po inżynierów, menedżerów i ekspertów ds. rozwiązań chmurowych.

Firma rozpoczęła także rekrutację na 10 tys. stanowisk sezonowych na okres przedświąteczny. - W naszych centrach logistycznych trwają przygotowania do okresu przedświątecznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym roku przyjmiemy do naszego zespołu ponad 10 000 pracowników sezonowych, którzy pomogą nam w realizacji zamówień klientów. Osoby, które do nas dołączą, już od pierwszego dnia będą mogły korzystać z tych samych benefitów i świadczeń, co nasi stali pracownicy – zapewnia Magdalena Zagrodnik, regionalny kierownik HR w Amazon Fulfillment Poland.

Zarówno stałym, jak i sezonowym pracownikom Amazon oferuje podstawową stawkę, która wynosi co najmniej 20 zł brutto za godzinę, oraz dodatkową premię miesięczną w wysokości do 15%, uzależnioną od frekwencji indywidualnej i wyników zespołu. Ponadto, osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto. Firma zapewnia również dodatkowe świadczenia, takie jak bezpłatny transport do i z miejsca pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł, ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w swoich 9 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty firmy), Łodzi, Pawlikowicach koło Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w Gliwicach, Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie. W Amazon trwa rekrutacja na szereg stanowisk, szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Amerykańska Izba Handlowa, która podsumowała 30 lat działalności amerykańskich przedsiębiorstw w Polsce, ogłosiła, że Amazon jest największym pracodawcą ze Stanów Zjednoczonych w kraju i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem.