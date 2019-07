Amazon a moda polska

Największa platforma sprzedażowa na świecie stawia na sztuczną inteligencję i nowe technologie. Ma to usprawnić proces kupowania, wesprzeć klienta końcowego, a także ułatwić wszystkim życie. Na razie niektóre funkcje są w fazie testów, ale ma ich być coraz więcej. Część rewolucyjnych rozwiązań jest już wdrożonych. Amazon nie tylko ułatwia samo kupowanie, pod względem technicznym, ale postanowił pomóc klientom uporać się z odwiecznym dylematem. A nie jest to dylemat niszowy. Dotyczy on bowiem co najmniej połowy społeczeństwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pytanie: „w co się ubrać?” może zostać wyeliminowane z życia klientów.

Wirtualna stylistka

W tym celu założona przez Jeffa Bezosa firma wprowadziła na rynek urządzenie Echo Look, które połączone z Alexą, elektronicznym systemem głosowym ze stajni Amazona, pomoże użytkownikom w doborze garderoby. W USA Echo Look dostępne jest za 99 dolarów. Alexa stała się w ten sposób stylistką modową. Echo Look posiada wbudowany aparat, którym fotografuje stroje użytkowników lub nagrywa krótkie filmy. Cały proces odbywa się przy wykorzystaniu komend głosowych. Zapisane w ten sposób kreacje trafiają do aplikacji. W ten sposób użytkownik tworzy własne albumy stylizacji, dostając w czasie rzeczywistym informacje zwrotne i sugestie ubioru. System wyposażony został m.in. w funkcję „wygląd codzienny” – tam użytkownik zamieszcza swoje stylizacje i czeka na reakcję Alexy, która dostarcza opinie o najlepszej opcji stroju.

Echo Look określa pożądane stylizacje na podstawie algorytmów uczenia maszynowego. System nie uczy się na klientach Amazona od zera, lecz korzysta z porad dostarczonych przez ekspertów modowych. Na ich podstawie ocenia, czy stylizacja jest zgodna z trendem, dopasowuje kolory, kroje i dodatki.

Jedną z ciekawszych funkcji Echo Look jest możliwość sprawdzenia, czy odzież dopasowana jest do pogody. Prognozy meteorologiczne są jedną ze zmiennych, którymi system kieruje się w generowaniu kreacji. To, czy dane ubrania i dodatki pasują do danej pogody, sprawdza m.in. w opisach produktów. Echo Look nie tylko zaproponuje nam, co powinniśmy włożyć danego dnia, ale także powie, w co ubrać się w pozostałe dni tygodnia, biorąc pod uwagę nasz harmonogram i planowane położenie geograficzne.

Sasha Stockem z firmy Nethansa wyjaśnia, że system przy doborze stylizacji bierze pod uwagę: modele promieniowania słonecznego Pereza i Ineichena, model komfortu cieplnego ASHRAE, dane pogodowe ze strony forecast.io oraz ocenę izolacji termicznej odzieży wg oceny CLO. Mało tego, Style Check jest w stanie zaproponować stylizację w kontekście okazji, na którą się ubieramy. A to już wyższa szkoła jazdy.

Polska moda może skorzystać

Jak mogą te rewelacje wykorzystać przedsiębiorcy znad Wisły? Otóż Alexa proponuje dodatki, inne ubrania lub całe zestawy spośród produktów będących w ofercie sprzedawców Amazona. Dlatego też warto być na tej platformie i skorzystać z darmowej promocji, jaką Jeff Bezos zafundował swoim partnerom, wypuszczając na rynek urządzenie Echo Look.

Amazon wspiera szafy klientów nie tylko wirtualnie. Kupujący, jeśli nie wierzy poradom Alexy albo po prostu woli produktu dotknąć i przekonać się, jak na nim leży, nie jest pozostawiony bez wsparcia. Sklep oferuje na przykład możliwość darmowych i łatwych zwrotów. W ten sposób klienci mogą na spokojnie przymierzyć ubrania i dodatki w domu, a te niepasujące zwrócić drogą pocztową.

A co, jeśli klient już wie, czego chce, lecz nie potrafi tego odnaleźć? Nie można przecież wymagać od konsumentów, aby znali wszystkie nazwy i opisy produktów. Amazon to rozumie i przychodzi z pomocą w postaci następnego inteligentnego narzędzia. Wystarczy, że internauta prześle zrzut ekranu lub zdjęcie pożądanego produktu, a system sztucznej inteligencji Style Snap pomoże go odnaleźć. W ten sposób Amazon przekonuje kupujących, że nie muszą być poetami ani znawcami mody. Teraz mają w tej dziedzinie dodatkową pomoc. I znów – jeśli polski producent lub dystrybutor ma w ofercie produkt odpowiadający zapytaniu kupującego, wyświetla się on jako jedna z propozycji. System umie identyfikować kolory i kształty, a także wzory i materiały. Co ciekawe, swoim nowym narzędziem Amazon wspiera influencerów. To dobra wiadomość dla blogerów modowych, którzy publikując w internecie zdjęcia, na których występują w przeróżnych kreacjach, mogą liczyć na prowizję, pod warunkiem że do wyszukania zakupionego produktu klient wykorzystał jedną z ich fotografii.

Źródło: Nethansa