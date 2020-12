Alzheimer - jak pomóc osobie starszej w walce z chorobą?

Obecnie niemalże co drugi 85-latek musi zmierzyć się z objawami Alzheimera - co oznacza, że szansa na spotkanie się z tą chorobą wzrasta wraz z wiekiem. Co zatem możemy zrobić, aby pomóc osobie starszej w codziennej walce z postępującymi objawami?

Etymologia choroby

Alzheimer to najczęściej występująca postać otępienia, będąca nieuleczalną chorobą o neurodegeneracyjnym podłożu. Pierwszy raz opisał ją niemiecki neurolog Aloiz Alzheimer, który w 1906 roku przyjmował pacjentkę z nowymi dla siebie objawami. Po latach lekarze zdefiniowali objawy choroby, jednocześnie podkreślając, że etymologia nadal pozostaje niezbadana. Postęp choroby otępiennej jest tak duży, że szacuje się, iż w przyszłości Alzheimer dotknie przynajmniej jedną na 85 osób. Najczęściej objawy dostrzegają seniorzy po 65. roku życia, ale stopień rozwoju choroby i idące za tym stadia uzależnione są od wielu, różnych czynników. Eksperci wskazują, że pierwsze, wczesne symptomy, spowodowane są nadmiernym stresem.

Wśród objawów Alzheimera wymienia się szereg zmian o podłożu neurologicznym i psychologicznym. Najczęściej pojawiającymi się sygnałami, które warto mieć na uwadze podczas diagnozowania, są tzw. splątania w mózgu, które przyczyniają się do zaników pamięci. Złożoność etymologii choroby powoduje, że obecnie Alzheimera leczy się wyłącznie objawowo, a ostatecznie choroba klasyfikowana jest jako śmiertelna. Szacuje się, że średnia długość życia po postawieniu diagnozy wynosi 7 lat, mniej niż 3% chorych przeżywa ponad 14 lat.

Stadia choroby

Choroba ma charakter postępowy, co oznacza, że z wiekiem objawy stają się coraz poważniejsze, a zmiany w obrębie neurologii - coraz bardziej dotkliwe. W początkowym, pierwszym stadium (nazywanym często łagodnym), osoba chora zachowuje sprawność i samodzielność, bez większych problemów radząc sobie z przeciwnościami dnia. Świadomość pacjenta jest na tyle duża, że z powodzeniem może uczestniczyć w procesie leczenia. Te niepozorne, pierwsze objawy często mylone są z depresją lub nadmiernym stresem. Błąd diagnostyczny jest niezwykle kosztowny, bowiem później wdrożone leczenie utrudnia zatrzymanie postępującej choroby.

Dalsze stadia przynoszą za sobą poważniejsze objawy, przyczyniając się do zmiany osobowości. Bardzo często seniorzy, którzy do tej pory byli spokojni i łagodni, stają się pobudzeni i agresywni. Złe samopoczucie pogłębia fakt, iż najprostsze obowiązki stają się być trudnymi i złożonymi, co z kolei prowadzi do niepokoju i złości. Wszystkie te zmiany w zachowaniu i sprawności wynikają z trwałych uszkodzeń mózgu, które można jedynie zatrzymać lub spowolnić. Odpowiednia pomoc (zarówno lekarzy, jak i naszych bliskich) jest niezbędna, bowiem postępujące uszkodzenie mózgu przyczynia się do upośledzenia innych funkcji: zarówno motoryki, jak i mowy.

Leczenie i pomoc

Leczenie i walka z chorobą jest niezwykle trudna - głównie ze względu na nieregularność i nieustępliwość w pojawiających się stopniowo objawach. W całym procesie istotne jest więc, aby radzić sobie ze objawami, zatrzymując tempo postępującej choroby. W fazie lekkiej i średniej stosuje się inhibitory acetylocholinesterazy, późniejsze leczenie bazuje na nowych medykamentach, nierzadko łącząc się z psychoterapią. Leki nowej generacji i wsparcie lekarzy mają za zadanie zmniejszyć prędkość postępującej choroby, jednocześnie wskazując, iż całkowite wyleczenie nie jest możliwe. W przypadku problemów ze snem wprowadza się także leki nasenne.

Oprócz profesjonalnej pomocy medycznej i wsparcia lekarza prowadzącego niezwykle ważne jest uzyskanie zrozumienia i oparcia u naszych najbliższych. Świadomość choroby, częste rozmowy i pełna empatii, emocjonalna pomoc jest niezwykle cennym elementem, który pozwala na lepsze samopoczucie, a tym samym - efektywniejszą rekonwalescencję. Pacjent, który doświadcza zrozumienia i codziennej troski lepiej rozumie zmiany zachodzące w jego organizmie, a tym samym - chętniej podejmuje się nowego leczenia czy rehabilitacji. Dlatego też w początkowej fazie leczenia warto kupić gadżety czy profesjonalny sprzęt do rehabilitacji domowej, której oferuje ci sklep medyczny Pomoce Dla Seniora.