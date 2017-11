Alternatywne czynniki chłodnicze

Dla porównania, w czynnikach chłodniczych o niskim wskaźniku GWP rośnie ich palność, natomiast im lepszą mają wartość energetyczną, tym wyższa jest toksyczność takich urządzeń.

Wskaźniki ODP i GWP

Skrót angielski ODP oznacza - Ozone Depletion Potential. Natomiast ich niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego określany jest również z języka angielskiego jako GWP – Global Warming Potential. Podstawowym zadaniem alternatywnych czynników chłodniczych jest redukcja i stopniowa eliminacja z powszechnego użycia szkodliwych czynników chłodniczych. Proekologiczne, naturalne oraz syntetyczne czynniki chłodnicze odznaczają się wysokimi właściwościami termodynamicznymi. Dzieje się to przy stosunkowo niskim czynniku niszczenia warstwy ozonowej.

Nowa generacja czynników chłodniczych

Dlaczego wiedza na temat alternatywnych czynników jest dla nas taka ważna? Otóż czynniki chłodnicze stosuje się w najnowszej generacji instalacjach, służących do klimatyzacji lub chłodzenia. Warto mieć świadomość tego, czy zostały wykonane w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Do alternatywnych czynników chłodniczych należą m.in.: R744 (dwutlenek węgla, CO2), R717 (amoniak, NH3), R32 (czynnik HFC o niskim współczynniku GWP), R1234ze oraz R1234yf (hydrofluoroolefiny o niskim GWP), R290 (propan), R1270 (propen, propylen), R600a (izobutan). To stosunkowo duże spectrum rodzajów czynników, które są obecnie szeroko stosowane. Jeszcze inne są dopiero na etapie testowania i wdrażania.

Aspekty prawne

Zmiany na rynku, powodowane rozwojem technologii chłodniczych musiały być prowadzone wraz z korektą norm prawnych. Pod koniec dwudziestego wieku, w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, nastąpiły radykalne zmiany w branży HVACR. Chodziło o udział czynników chłodniczych, emitowanych do atmosfery w niszczeniu stratosferycznej powłoki ozonowej. Efekt cieplarniany jest tym czynnikiem naszego życia, że prawo powinno regulować bezsprzecznie normy, których nie należy przekraczać. Jeszcze do niedawna, wśród czynników chłodniczych, wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, były substancje zubożające warstwę ozonową. Były to: R12, R22 i R502 oraz R114, R12B1, R13B1, R13 i R503 – do wyjątkowych zastosowań.

Poważne zmiany prawne zaszły z początkiem 2015 roku i to w całej Unii Europejskiej. To wtedy weszło w życie nowe rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie F-gazów. Ta nowa dyrektywa ogranicza grupę dostępnych czynników chłodniczych o wysokim GWP. Chodzi o potencjał wytworzenia efektu cieplarnianego. Niekiedy całkowicie ich zakazuje. Innymi słowy - czynniki chłodnicze, które mają niski współczynnik GWP, mogą być stosowane w większych ilościach, aniżeli te o wysokim współczynniku. Zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym, do 2018 roku przemysł w całej Unii jest zobowiązany zredukować całkowitą ilość zużywanych F-gazów o 37%. Oprócz tego do roku 2030 roku zakłady produkcyjne muszą obniżenie poziomu produkcji do zaledwie 21% wartości z roku 2015.

Niektóre z alternatywnych czynników chłodniczych

Wśród alternatywnych czynników chłodniczych jest R744. Ten czynnik ma wysoki poziom ciśnienia roboczym, a także niską temperaturę krytyczną (31oC), a także wysoką temperaturą punktu potrójnego. Ów czynnik ma pięć do ośmiu razy większą wydajność chłodniczą w stosunku do czynniki z grupy HFC. Pozwala to zastosowanie mniejszej sprężarki, ale także mniejszego rozmiaru rur. Stosuje się go w urządzeniach handlowych. Należą do nich pompy ciepła i meble chłodnicze. Czynnik R744 wykorzystywany jest w kilku tysiącach instalacji w handlu i przemyśle w całej Europie.

Drugi to R717. Ma on wysoką temperaturę nasycenia, która uzyskiwana jest pod ciśnieniem atmosferycznym. R717 jest słabo palny i trujący. Odznacza się nieprzyjemnym zapachem. Pomimo tych cech, czynnik R717 jest powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym. Jest on lżejszy od powietrza, a to skutkuje tym, że w przypadku ewentualnego wycieku, bardzo szybko się rozprzestrzenia i może być po prostu trujący. Jest stosowany w chłodnictwie przemysłowym, tam gdzie mamy do czynienia z przetwarzaniem i magazynowaniem żywności.

Trzeci z czynników chłodniczych, stosowany jest w klimatyzacji, to R32. Wykorzystywany jest w konstrukcji głównie pomp ciepła, klimatyzatorach typu Split i agregatach wody lodowej. Jak dotychczas, to najlepszy zamiennik dla standardowych F-gazów. Co jest dużym plusem - przejście na R32 nie pociąga za sobą stosowania innych urządzeń niż te, które są obecnie dostępne na rynku.

