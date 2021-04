ALTEN Polska planuje w tym roku zatrudnić nawet 300 programistów i inżynierów

ALTEN Polska prowadzi biura w pięciu miastach na terenie kraju. Łącznie oddziały zatrudniają ponad sześćset osób z czego ponad pięćset to inżynierowie i specjaliści IT zajmujący się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla klientów z różnorodnych branż. Dwieście osób dołączyło do firmy w zeszłym roku, pomimo epidemii i rosnącej trudności z pozyskaniem wysokiej klasy specjalistów. W nadchodzących miesiącach firma nie zamierza spowalniać tempa rozwoju.