Allianz szuka startupów

Allianz poszukuje młodych firm, które w oparciu o nowe technologie tworzą nowatorskie rozwiązania z zakresu finansów, ubezpieczeń czy też zarządzania biznesem. Towarzystwo jest zainteresowane rozwiązaniami, które mogłoby wdrożyć w bieżącej działalności biznesowej.

W poszukiwaniu innowacji Allianz jest otwarty zarówno na rozwiązania wspierające podstawową działalność towarzystwa, jak również te dotyczące obszarów komplementarnych do prowadzonego biznesu. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa ubezpieczyciela, prowadzona we współpracy z jedną ze spółek Grupy Allianz – Allianz X – oraz międzynarodową organizacją Best of X.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się startupy, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż 5 lat oraz posiadają siedzibę na terenie Polski. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 najciekawszych projektów, których autorzy będą mieli szansę zaprezentować się 26 maja br. przed przedstawicielami Grupy Allianz w Polsce.

Rekrutacja do udziału w projekcie potrwa jeszcze do 10 maja br. Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest nominacja i zgłoszenie startupu przez partnera drogą mailową na adres: team@bestofx.org. Drugim sposobem jest otwarta rekrutacja, w ramach której startupy mogą bezpośrednio zgłaszać swoje pomysły i rozwiązania poprzez specjalną aplikację. Więcej szczegółów znajduje się na stronie bestofx.org