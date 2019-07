aktywne wakacje w mieście

Atrakcje dla melomanów Ciekawe wydarzenia kulturalne Czas na zapoznanie się ze sztuką wyższą Ciekawe wydarzenia sportowe Klasyczne sposoby zwiedzania

Atrakcje dla melomanów

Lato w mieście może z pewnością zachwycić wszelkiego rodzaju melomanów. Sezon wakacyjny obfituje w największe festiwale muzyczne, takie jak Open’er Festival czy Pol’and’Rock Festival. Poza nimi organizowane jest całe mnóstwo mniejszych festiwali w różnych klimatach i gatunkach muzycznych. Jeśli kilkudniowy wyjazd jest dla ciebie czymś zbyt męczącym (festiwale często wymagają spania w namiocie, co nie wszystkim musi odpowiadać), zainteresuj się licznymi koncertami rozgrywanymi w największych miastach Polski. Szeroki wybór wykonawców i niskie ceny biletów mogą cię zmobilizować do poznawania nowej muzyki lub po prostu pójścia na widowisko ulubionego zespołu. Aktualną listę planowanych koncertów znajdziesz na stronie https://ticketclub.pl/koncerty/, gdzie możesz też wygodnie kupić bilety na interesujące cię wydarzenie. Jeśli masz dużo wolnego czasu wieczorami, warto też rozeznać się w kameralnych koncertach, odbywających się często w barach lub pubach miejskich. W ten sposób możesz natrafić na zupełnie nowe brzmienia i być może nawet początki przyszłej legendy muzycznej.

Ciekawe wydarzenia kulturalne

Miasta mają do zaoferowania dużo więcej niż tylko wydarzenia muzyczne. Latem, w sezonie urlopowym, organizowane są najróżniejsze eventy. Począwszy od festiwali kulturowych, na których można zapoznać się z potrawami, zwyczajami, strojami, tańcami i kulturą ludzi z całego świata, po niszowe festiwale filmowe, na których często można obejrzeć istne perełki kinematografii - zarówno polskie debiuty, jak i zagraniczne białe kruki. Często też miasta organizują weekendowe imprezy tematyczne, na przykład zjazdy food tracków albo przegląd występów artystów ulicznych. Opcji jest bardzo wiele i przypadną one do gustu osobom, które lubią, gdy wokół nich coś się dzieje, jest gwarno i tłumnie. Z łatwością zaplanujesz różne atrakcje dzięki stronie https://ticketclub.pl/kalendarz/, na której znajdziesz kalendarium wydarzeń organizowanych w różnych częściach Polski. Warto też śledzić fanpage miasta, w którym spędzasz urlop, aby nie przegapić pomniejszych atrakcji.

Czas na zapoznanie się ze sztuką wyższą

Jeśli chcesz spędzić urlop w mieście, jednak nie przepadasz za zgiełkiem i tłumem, może zainteresuje cię oferta miejskich ośrodków kultury. Teatry i opery działają co prawda przez cały rok, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby spędzić w nich trochę czasu podczas wolnych letnich wieczorów. Repertuary często wzbogacone są o niecodzienne sztuki, dlatego warto śledzić je na bieżąco. Jeśli nie jesteś zbyt częstym bywalcem tego typu przybytków, jednak chcesz spróbować takiej rozrywki, możesz zacząć od wybrania się na lekką komedię lub do teatru muzycznego, gdzie poza widowiskiem scenicznym uświadczysz muzyki na żywo. Osoby lubujące się w operze powinny zachować szczególną czujność w sezonie letnim, ponieważ często można wtedy właśnie uświadczyć wizyty znanych wykonawców zagranicznych. Fani muzyki klasycznej mogą natomiast szczegółowo prześwietlić repertuar filharmonii, gdyż niewątpliwie znajdą tam coś dla siebie. Tego typu urlop pozwoli zresetować głowę i oderwać się trochę od codziennych myśli i problemów.

Ciekawe wydarzenia sportowe

Sport jest bardzo ważny w życiu wielu osób. Zarówno czynna aktywność, jak i kibicowanie przyczynia się do budowania poczucia więzi z grupą oraz stanowi znakomitą rozrywkę. Częstotliwość występowania wydarzeń sportowych nie zawsze podyktowana jest porą roku. Planując urlop warto jednak wziąć pod uwagę, kiedy będą miały miejsce ważne mecze lub sparingi. Oglądanie tego typu wydarzeń na żywo jest przeżyciem zupełnie odmiennym od patrzenia w ekran telewizora, dlatego warto uwzględnić ten aspekt, planując wakacje w mieście. Bilety na różnego rodzaju wydarzenia sportowe możesz łatwo kupić dzięki TicketClub.

Klasyczne sposoby zwiedzania

Nawet jeśli planujesz urlop wakacyjny spędzić w swoim rodzinnym mieście, warto zapoznać się też z klasycznym sposobami zwiedzania. Często bywa tak, że lepiej znamy atrakcje miast zagranicznych, niż naszych rodzimych, dlatego spędzenie urlopu na zwiedzaniu z przewodnikiem, oglądaniu eksponatów muzealnych czy wizyta z stałych punktach wycieczek większych miast takich jak zoo czy rynek jest całkiem ciekawym pomysłem. Warto umówić się z przewodnikiem, który w ciekawy sposób przybliży historię odwiedzanego (lub nawet rodzinnego) miasta. Dzięki temu można spojrzeć na własne miejskie mury z zupełnie innej perspektywy i dowiedzieć się ciekawych faktów, o których nie usłyszałoby się w ciągu całego życia w danym miejscu.